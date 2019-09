Pensioni | Q100 non si tocca | per i tecnici del Tesoro meglio tagli sul RdC

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) "are il reddito dei grillini che Quota 100", lo riferiscono idel ministero dell'Economia e delle Finanze che sono già a lavoro in vista della riapertura dei lavori per la nuova Legge di Stabilità 2020. Le ipotesi sul tavolo sono diverse, ma si dovranno individuare le più plausibili tenendo anche in considerazione le risorse che il Governo giallo-rosso dovrà mettere a disposizione. Quota 100 dovrà terminare la sua sperimentazione Tra le ipotesi, anche una revisione della Quota 100, la misura sbandierata dalla Lega prevista in via sperimentale fino al 2021 che, come proposto dal Partito Democratico, potrebbe essere cancellata con un anno di anticipo. Tuttavia, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha rassicurato che la misura terminerà la sua sperimentazione. Anche idelormai da giorni a lavoro sul programma che dovrà salire sul treno della Legge ...

bonzanto : RT @rosadineve: Quota 100 in crisi Diminuite le richieste Aumentano invece per l'APE sociale, pensione anticipata senza decurtazioni, volut… - RaffaelePizzati : RT @rosadineve: Quota 100 in crisi Diminuite le richieste Aumentano invece per l'APE sociale, pensione anticipata senza decurtazioni, volut… - infoiteconomia : Pensioni anticipate: Q100 per Il Sole 24 ore rischia sorpasso di uscite da Ape Sociale -