Migranti | nuovo “sbarco fantasma” in Sicilia | arrivano in spiaggia con la maglia della

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Ieri pomeriggio intorno le 18, mentre la gente era ancora al mare, nella principaledi San Leone ad Agrigento, dal nulla è arrivato un barchino di legno, con a bordo una ventina di tunisini. Appena arrivati a riva e dopo aver salutato e sbeffeggiato i bagnanti, si sono dileguati tra la vegetazione, del retrostante boschetto. Avvisati di questosbarco fantasma, dopo circa mezz’ora, sono arrivati gli uominiCapitaneria di porto,Polizia eGuardia di Finanza, che hanno presidiato il marezona e le strade limitrofe, alla ricerca dei giovani (una decina sono stati fermati.) Ovviamente questo barchino di soli 5 metri con più di venti baldi giovani a bordo non può essere arrivato direttamente dalla Tunisia. Sarà stato certamente “accompagnato” a poche miglia dalla costa da una barca madre. Sbarco fantasma sulladi Agrigento ...

matteosalvinimi : ??Sapete qual è l'unico bel primato subito raggiunto dal nuovo governo dell'invasione? Per la PRIMA VOLTA gli immigr… - matteosalvinimi : Il nuovo governo di sinistra si rinchiude dietro le porte dei palazzi e riapre le porte ai clandestini! Non l'hanno… - matteosalvinimi : Zingaretti: “Quella nave per me deve entrare, senza se e senza ma”. Ottimo inizio... Vediamo alla prova dei fatti s… -