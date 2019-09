Migranti | Conte | ‘da Macron piena disponibilità su meccanismo Ue condiviso’

Migranti : Conte - ‘stop propaganda - noi contro trafficanti’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Dobbiamo far uscire il tema dell’immigrazione da una propaganda anche anti-europea. L’Italia non abbassa la guardia contro il traffico di vite umane” e “non ritiene che debba essere consentito ai trafficanti di decidere come e quando avere ingresso,. Ma abbiamo anche la necessità di gestire il fenomeno migratorio in maniera concreta, pratica”. Lo ha detto il presidente ...

Migranti : Conte vede Macron - ‘essenziale Ue volti pagina’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – Sull’immigrazione “è essenziale l’Europa volti pagina”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni alla stampa seguite all’incontro con il Presidente francese Emmanuel Macron.L'articolo Migranti: Conte vede Macron, ‘essenziale Ue volti pagina’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Vertice Conte-Macron - il premier : «Migranti? Voltare pagina - basta propaganda anti-europea» : È andato in scena, in serata, a Roma, l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Sergio Mattarella. Il colloquio al Quirinale è stato un bilaterale che ha...

Macron a Roma da Conte : sul tavolo il piano per superare l'emergenza Migranti : È andato in scena, in serata, a Roma, l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Sergio Mattarella. Il colloquio al Quirinale è stato un bilaterale che ha...

Conte a colloquio con Macron cerca un’intesa sui Migranti : Il dossier Libia è stato al centro anche dell'incontro di Conte con il presidente del governo di Accordo nazionale libico al Sarraj, con l'obiettivo di rafforzar la cooperazione sui migranti e l'auspicio di una maggiore sinergia tra Libia e agenzie Onu.

Conte a Sarraj : responsabili su Migranti : 15.05 Nell'incontro con il premier libico Sarraj, "Conte ha ribadito il sostegno italiano al Governo di Accordo nazionale e nel Contempo l'invito a continuare a farsi parte attiva per un ritorno ad un processo virtuoso e pacifico". Così fonti di P.Chigi sottolineando che la soluzione è solo "politica" e anche la Cirenaica deve essere "interlocutore". Poi sulla questione migranti: serve una "sinergia più forte con agenzie Onu". E Sarraj abbia ...

Macron e Conte siglano il disgelo Fiat - Stx - Libia - Migranti : i dossier : Macron è il primo leader europeo a fare visita a Conte, per un vertice bilaterale dopo la crisi e la nomina del nuovo esecutivo. Prima il premier incontra il leader libico Serraj Segui su affaritaliani.it

Migranti : Mulè - ‘Conte sollevi con Macron problema Ventimiglia’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Anche a rischio di mandare di traverso i manicaretti che saranno serviti nella cena di lavoro di stasera con il presidente francese Emmanuel Macron, il premier Giuseppe Conte dovrebbe raccontare quel che accade alla frontiera di Ventimiglia e pretendere di non essere preso in giro. Dall’inizio di settembre, infatti, la gendarmerie ha ‘battezzato’ l’arrivo del nuovo governo ...

“Via i Migranti economici” : Macron restringe le regole e cerca l’intesa con Conte : Il presidente francese a Roma: sintonia col governo sulla ridistribuzione. La Guardia costiera salva 90 persone, accolti da Malta dopo un negoziato

Barbara Palombelli : Il Conte bis non piace. I Migranti devono imparare i nostri usi e costumi : La conduttrice, tornata in tv con “Forum” e “Stasera Italia”, a ruota libera in un’intervista al “Messaggero” parla del nuovo governo, del reddito di cittadinanza fino alla "difesa dello stile di vita europeo" di Ursula von der Leyen “L’Italia è un Paese in difficoltà, ma pur sempre meraviglioso”. Barbara Palombelli commenta così le recenti vicissitudini politiche italiane in un’intervista concessa al Messaggero. La conduttrice è tornata in ...

Migranti - Conte in pressing su Macron : «Ora la rotazione dei porti» : Sarà Emmanuel Macron il primo capo di Stato a essere accolto in Italia dopo la nascita del governo rosso-giallo e l'eclissi del nemico Matteo Salvini. Il presidente francese,...

