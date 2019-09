Medico in sala operatoria gioca con il cellulare e sbaglia anestesia | quello che succede

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Un errore gravissimocommesso da unanestesista in un ospedale di Sydney in Australia. Ilha dosato male l’a un paziente che doveva essere sottoposto a un intervento di tonsillite. Ilanestesista che si chiama Biing-Kin Yin hato la dose diperché era distratto dal suo, era impegnato are a un gioco online. Al paziente è stata somministrata una dose molto esigua died è stato operato da sveglio, avvertendo dolori lancinanti. L’evento, che poteva essere tragico, si è verificato al Delmar Private Hospital. Ilè stato sospeso dall’ospedale e ha dovuto subire un lungo processo. Alla fine del quale ilè stato condannato a frequentare un corso su come bisogna comportarsi durante l’. Sembra però difficile che l’anestesista dopo il grave errore commesso possa trovare un ...

Takochan00 : Star seduta nella sala d'attesa del mio medico circondata da persone di una certa età leggendo un libro intitolato… - CleonJce : Dal medico, sala d'attesa, dopo di me entra un signore con in mano un giornale e un sacchetto, deve essere un pensi… - b0rispav : questa prima mattinata a casa post ritorno la passiamo nella sala del medico -