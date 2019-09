La MIUI 11 di Xiaomi cambierà approccio nei confronti delle animazioni del sistema

MIUI 11 con Android 10 è disponibile per Xiaomi Mi 9 - in versione China Developer : In attesa della presentazione ufficiale di MIUI 11, scopriamone le novità grazie a una closed beta per Xiaomi Mi 9, ovviamente basata su Android 10. L'articolo MIUI 11 con Android 10 è disponibile per Xiaomi Mi 9, in versione China Developer proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 4 e MIUI 11 potrebbero essere svelati in questa data : Secondo quanto riporta un blog russo, Xiaomi Mi MIX 4 e MIUI 11 saranno annunciati in Cina il 24 settembre, insieme ad altri dispositivi. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 e MIUI 11 potrebbero essere svelati in questa data proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi sta già testando MIUI 10 con Android 10 su Mi 9T Pro : Redmi ha avviato il reclutamento per i tester interessati a provare MIUI 10 basata su Android 10 per Xiaomi Mi 9T Pro, il primo flagship del brand. L'articolo Xiaomi sta già testando MIUI 10 con Android 10 su Mi 9T Pro proviene da TuttoAndroid.

Al via il programma di testing di MIUI 10 con Android 10 su Xiaomi Mi 9T Pro : Redmi ha avviato il reclutamento per i tester interessati a provare MIUI 10 basata su Android 10 per Xiaomi Mi 9T Pro, il primo flagship del brand. L'articolo Al via il programma di testing di MIUI 10 con Android 10 su Xiaomi Mi 9T Pro proviene da TuttoAndroid.

Gli ultimi aggiornamenti di MIUI 10 portano novità per Xiaomi Mi 8 Lite - Redmi 7A e per App Vault : In attesa di scoprire quando sarà presentata MIUI 11, il team di sviluppo rilascia nuovi aggiornamenti, per Mi 8 Lite e Redmi 7A, oltre a un miglioramento per App Vault. L'articolo Gli ultimi aggiornamenti di MIUI 10 portano novità per Xiaomi Mi 8 Lite, Redmi 7A e per App Vault proviene da TuttoAndroid.

Ecco MIUI 10.4.3.0 per Xiaomi Mi 6 con alcuni miglioramenti : Nonostante qualche anno sulle spalle, considerando che è stato lanciato a inizio 2017, Xiaomi Mi 6 continua a essere aggiornato e l'ultimo aggiornamento porta con sé graditi miglioramenti. L'articolo Ecco MIUI 10.4.3.0 per Xiaomi Mi 6 con alcuni miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi conferma funzioni e lancio della MIUI 11 : ecco che cosa ci aspetta : Il Product Director ed Experience Chief di Xiaomi per l'interfaccia MIUI ha lasciato intendere che il lancio della prossima versione dell'interfaccia utente Android personalizzata non è lontano. L'articolo Xiaomi conferma funzioni e lancio della MIUI 11: ecco che cosa ci aspetta proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi conferma che MIUI 11 sta per arrivare - con tante novità : Il Product Director ed Experience Chief di Xiaomi per l'interfaccia MIUI ha lasciato intendere che il lancio della prossima versione dell'interfaccia utente Android personalizzata non è lontano. La società ha affermato che MIUI 11 si posiziona come un "nuovo sistema operativo unico" e oltre alle nuove funzionalità, affronterà anche la questione relativa agli annunci pubblicitari. L'articolo Xiaomi conferma che MIUI 11 sta per arrivare, con ...

Xiaomi conferma che MIUI 11 sta per arrivare - nel giorno del 9° compleanno : Il Product Director ed Experience Chief di Xiaomi per l'interfaccia MIUI ha lasciato intendere che il lancio della prossima versione dell'interfaccia utente Android personalizzata non è lontano. La società ha affermato che MIUI 11 si posiziona come un "nuovo sistema operativo unico" e oltre alle nuove funzionalità, affronterà anche la questione relativa agli annunci pubblicitari. L'articolo Xiaomi conferma che MIUI 11 sta per arrivare, nel ...

Xiaomi Mi 9 SE si aggiorna alla MIUI 10.3.4.0 con patch di sicurezza di luglio e tante altre novità : Xiaomi Mi 9 SE ha iniziato a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 10.3.4.0 con le patch di sicurezza del mese di luglio e una sfilza di gradite novità. L'articolo Xiaomi Mi 9 SE si aggiorna alla MIUI 10.3.4.0 con patch di sicurezza di luglio e tante altre novità proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lavora per voi ed è pronta a ridurre la pubblicità nella MIUI e ad aggiungere la ricarica inversa : La più recente beta di MIUI mostra che la compagnia cinese sta lavorando alla ricarica wireless inversa e alla riduzione della pubblicità nella propria ROM. L'articolo Xiaomi lavora per voi ed è pronta a ridurre la pubblicità nella MIUI e ad aggiungere la ricarica inversa proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi File Manager si rifà il trucco nella più recente beta di MIUI 10 : nella più recente versione beta cinese di MIUI 10, Mi File Manager riceve una nuova interfaccia grafica, che rende più semplice identificare i vari contenuti. L'articolo Xiaomi Mi File Manager si rifà il trucco nella più recente beta di MIUI 10 proviene da TuttoAndroid.