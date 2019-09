I lavoratori della Whirlpool bloccano l' autostrada Napoli-Pompei-Salerno all’altezza del

Sciopero trasporti publici - soddisfazione della Filt Cgil per forte adesione dei lavoratori : Pescara - La Filt Cgil esprime grande soddisfazione per la forte adesione dei lavoratori allo Sciopero di 4 ore indetto contro la politica regionale dei trasporti. Nonostante alcuni deprecabili comportamenti antisindacali da parte di talune aziende con l’obiettivo di far fallire lo Sciopero, la mobilitazione indetta dalla Filt Cgil e che ha visto il coinvolgimento degli oltre duemila addetti che operano nel trasporto pubblico locale, ha fatto ...

La California approva una legge a tutela di riders e lavoratori della gig economy : Una legge storica, epocale, un punto di svolta. Così la stampa americana saluta il disegno di legge appena approvato dal Senato della California per tutelare i lavoratori della cosiddetta gig economy, l’economia dei lavori super precari gestiti da piattaforme come Uber e le varie applicazioni per le consegne a domicilio. La legge – destinata a entrare in vigore il primo gennaio – renderà molto più difficile ...

Governo Conte 2 - la discontinuità passa anche dal rispetto della dignità dei lavoratori : Il nuovo Governo M5S-Pd-Leu ha un’ulteriore occasione per dimostrare la discontinuità rispetto al passato: rimetta mano a legge Fornero e Jobs Act almeno per quel che riguarda l’indecente mortificazione dei diritti dei lavoratori introdotta dai governi Monti e Renzi. Mortificazione che – si badi bene – non è stata toccata granché dal cosiddetto “Decreto dignità” (DL n. 87/2018) varato dal precedente Governo M5S-Lega. Grazie a questi ...

Reddito di cittadinanza - guerra ai furbetti : nel mirino della Finanza i lavoratori in nero : Reddito di cittadinanza, stretta anti furbetti. La strategia per il contrasto a tutto campo contro gli abusi è stata messa a punto dal Comando generale della Guardia di Finanza in una...

Reddito di cittadinanza - guerra ai furbetti : nel mirino della Finanza i lavoratori in nero : Reddito di cittadinanza, stretta anti furbetti. La strategia per il contrasto a tutto campo contro gli abusi è stata messa a punto dal Comando generale della Guardia di Finanza in una...

De Magistris - Ferragosto coi lavoratori della Whirlpool : «Sempre al loro fianco» : ?Oggi abbiamo scelto di trascorrere il Ferragosto con i lavoratori e le lavoratrici di Whirlpool. Una scelta che abbiamo voluto fare insieme a loro, siamo stati insieme in tutte le occasioni...