Da oggi la ricerca nei video YouTube diventa più semplice

L'Europa premia Napoli con le borse di studio Erc - pioggia di milioni per quattro ricercatori : La bravura premia Napoli con ben quattro cospicue borse di studio assegnate dall?Erc-European Research Council ad altrettanti ricercatori che lavorano tra l?Istituto Italiano di...

Governo - Cattaneo : “Ricerca sia centrale - ma cambiare regole per evitare fuga cervelli. oggi idee finanziate a prescindere dal loro valore” : “Un impegno che considero cruciale per dare un futuro di benessere e libertà al paese, è l’investimento in istruzione, cultura e ricerca“. Così la senatrice a vita Elena Cattaneo in aula ha annunciato il suo sì alla fiducia, non “incondizionato”, ma che dipenderà dal merito del provvedimento. “Col mio voto – ha spiegato la senatrice a vita – voglio instaurare un rapporto fiduciario tra Governo e ...

Il Postino - 25 anni fa il debutto al Festival di Venezia : oggi è ancora il più bel racconto cinematografico di cosa sia la ricerca della poesia : Non si sono mai capiti. Philippe Noiret parlava in francese, Massimo Troisi in una lingua tutta sua. Dialogarono davanti a una telecamera e al mare per 11 settimane, e tirarono fuori le “metafore”. Le ricordiamo quasi tutte, a 25 anni di distanza dal debutto di quel film (1 settembre 1994, Festival di Venezia). Mario Ruoppolo che dice di sentirsi “una barca sbattuta in mezzo a tutte queste parole” e fa la prima metafora della sua vita. Che ...

Ambiente - microplastiche anche sulle montagne rocciose del Colorado. I ricercatori Usa : “Portate ovunque da pioggia e neve” : “La deposizione umida di plastica è onnipresente e non solo in ambienti urbani”, affermano i ricercatori dell’US Geological Survey e dell’US Department of the Interior. Conclusione allarmante, ma documentata. Ampiamente. In oltre il 90% dei campioni di acqua piovana prelevati in tutto il Colorado sono state identificate fibre di plastica. Comprese le cime oltre i 3000 metri di altezza delle montagne rocciose, all’interno del ...