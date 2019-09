Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2019)la propria cartaall'interno dell'app ufficiale di Poste non è così semplice come si possa pensare. Oggi 18ho provato a completare ladirettamente, anche perché una guida chiara ed ufficiale non viene fornita in modo diretto dall'azienda. Una volta scaricata l'applicazione e seguito l'iter guidato, ho inserito la data di scadenza (mese e anno), poi il codice di tre cifre posto sul retro della carta. Risultato? Continui errori e abilitazione mai andata a buon fine. I primi tentativi li ho fatti nella giornata di ieri, pensando inizialmente a problematiche server che ci possono anche stare dopo la piccola rivoluzione sui sistemi di sicurezza che ha visto protagonista Poste in queste settimane. Gli stessi che, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, hanno dato vita a numerosi disagi. Riprovando a collegarmi all'apposito portale ...

GioPao9 : Abilitare la #PostePay ai servizi online a settembre 2019: problemi e procedura di sblocco - OptiMagazine : Abilitare la PostePay ai servizi online a settembre 2019: problemi e procedura di sblocco -