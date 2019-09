Zingaretti | Mi dispiace | è un errore | Letta | Scissione senza ragioni

Pd - Zingaretti : “Addio di Renzi? Ci dispiace - un errore”. Il partito in coro : “Sbaglia - una scelta incomprensibile. Motivi della scissione fragili” : Per Nicola Zingaretti si tratta di un “errore”, che provoca dispiacere, soprattutto in un momento in cui la forza del Pd “è indispensabile per la qualità della nostra democrazia”. La scissione di Matteo Renzi e il suo addio al Pd assieme a una pattuglia di parlamentari (una ventina di deputati e 10 senatori) provoca la reazione del segretario, che scansa le polemiche e tiene il timone puntato sul governo: “Ora ...