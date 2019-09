Fonte : romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2019) INCOLONNAMENTI SULLAFIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE CASILINA E COLOMBO MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE A TRATTI DA VIA CASAL DEL MARMO A VIA PONTINA ED ANCORA DALLA CASILINA AL BIVIO CON LA A24. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PERDAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE DIVERSI GLI INCIDENTI IL PRIMO CON RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA PRIMA DI PIAZZALE PRENESTINO. IL SECONDO SU VIA DI GROTTAPERFETTA ALLA MONTAGNOLA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA FOTOGRAFIA ED IL TERZO SU VIA DI PONTE GALERIA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA PISANA. ANCORA UNO ZONA CIRPO SU VIA ANASTASIO II IN PROSSIMITA DI VIALE DEGLI AMMIRAGLI ED UNO SEGNALATO ALLE PORTE DIIN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DEL CAVALCAVIA DI TOR ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #incidente - Via Appia traffico rallentato fra Via di Casal Rotondo e Svincolo Via di Ciampino > Albano… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-09-2019 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -