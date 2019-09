Sputi e insulti perché del Sud La denuncia di una donna

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 17 settembre 2019) Ilde è laoriginaria di Palermo, che hato un'aggressione ai suoi danni da parte di alcuni vicini di casa. L'episodio sarebbe accaduto a Forlì. La protagonista di questa vicenda, in collegamento con Pomeriggio 5, ha raccontato della sua esperienza a Barbara D'Urso: “Stavo parcheggiando quando ho sentito la vicina urlare, poi è arrivato il compagno che mi ha sputato in faccia e mi ha pestato violentemente un piede”. I suoi aggressori l'avrebbero apostrofata con termini gravi quali: "puzzi" "terrona di m***a" e "mafiosa".La colpa della 53enne sarebbe stata quella di aver parcheggiato la macchina in maniera sbagliata. L'ennesima lite condominiale scaturita da questioni razziali. Dopo gli attacchi fisici subiti, Ilde ha dichiarato di essere andata al pronto soccorso e tra i danni fisici riportati ci sarebbe stata anche una spalla lussata.Gli inviati del programma hanno ...

