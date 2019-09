Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) Un tempo si attendeva il colonnello Bernacca che verso l’ora di cena forniva le “previsioni del tempo”, un appuntamento rituale per gli spettatori del piccolo schermo. L’evolvere delle condizioni meteorologiche – a distanza di anni – ha fatto la fortuna di tanti siti web e poi di numerose “app”, garantendo con ottimi livelli di approssimazione un adeguato livello di informazione su sole, nuvole, pioggia e neve in arrivo. Gli appassionati di tecnologia e di bricconate online sono, invece, alla continua caccia di qualche notizia sul “clima” dell’universo digitale dove uragani e monsoni non sembrano mancare mai. Il recente report Internet of Things in the Cybercrime Underground, accuratamente predisposto dai ricercatori di Trend Micro, è una sorta di oblò che – dislocato a prua e sotto la linea di galleggiamento – permette di vedere cosa stanno combinando gli squali che si ...

Cascavel47 : Sicurezza informatica, che succede se gli hacker prendono di mira il contatore di casa? - ilfattoblog : Sicurezza informatica, che succede se gli hacker prendono di mira il contatore di casa? - Noovyis : (Sicurezza informatica, che succede se gli hacker prendono di mira il contatore di casa?) Playhitmusic - -