Serie A | la FLOP 11 di CalcioWeb | De Paul e Stepinski da… cartellino rosso

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019)A, LA11 – Con il blitz di ieri del Lecce sul campo del Torino è andata in archivio la terza giornata del campionato diA, sono arrivate importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Si ferma la Juventus che non è andata oltre il pareggio contro la Fiorentina, ok il Napoli contro la Sampdoria e l’Inter contro l’Udinese, la squadra di Antonio Conte guida la classifica. Blitz esterno dell’Atalanta contro il Genoa, primi punti per il Cagliari in trasferta contro il Parma, stesso discorso per la Spal che ha vinto in rimonta contro la Lazio. Ottima prestazione della Roma contro il Sassuolo, successo di fatica per il Milan sul campo del Verona. LEGGI ANCHE –>A, la TOP 11 didella 3^ giornata: Pellegrini fa il Totti, Zapata sicurezza E’ stata una giornata negativa per diversi calciatori, in particolar modo ...

