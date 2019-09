Fonte : termometropolitico

(Di martedì 17 settembre 2019)insi puòe chi Suldeispesso si può fare confusione, visto che per ogni cassa e per ogni tipologia di lavoro e versamentovo possono esserci regole e tempistiche differenti. Ma che succede nel caso diversati in? È possibile richiederne il? E, in caso, come fare? Andiamo a rispondere soffermandoci solo suldeiversati in. Per ulteriori informazioni suldeiin generale, invece, vi invitiamo a leggere questo articolo.insi puòL’informa che alcune categorie di lavoratori che hanno effettuato versamenti eccedenti rispetto airichiesti o a cui è stato riconosciuto un esonerovo o una riduzione che di fatto generare un’...

rep_economia : Contributi versati in eccedenza, posso chiedere il rimborso? [aggiornamento delle 15:24] - Giu38445847 : @angelorso969 @dPiovan @TeresaBellanova @sanafiera Discorso diverso è la truffa... Vendere prodotti 'convenzionali'… -