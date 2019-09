Mistero in Alto Adige | neonato trovato morto in una scarpata nei dintorni di Merano

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) Un drammatico ritrovamento durante un’escursione in montagna. Lunedì pomeriggio due turisti stavano camminando lungo un percorso secondario a Lana di Sopra, neidi, quando improvvisamente hanno notato qualcosa di strano uscire da un cespuglio situato nellache lambiva la strada. Si trattava del corpicino ormai privo di vita di un, un maschietto con il cordone ombelicale che non era stato reciso. Come riporta il quotidiano Dolomiten, intorno alla testa c’era un panno, che qualcuno aveva legato ripetutamente al collo. Il piccolo, di carnagione chiara, doveva essere nato da poche ore quando è stato abbandonato in quel luogo. I soccorritori della Croce Bianca, giunti rapidamente sul posto insieme ai carabinieri, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bambino che, secondo i primi esami, dovrebbe essere avvenuto alcune ore prima del ...

