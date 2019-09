Il turista aggredisce ​il gondoliere per un selfie

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 17 settembre 2019) Gabriele Laganà L’uomo, in vacanza con la famiglia a Venezia, era salito senza permesso su una gondola ormeggiata lungo un sotoportego per scattarsi una foto Botte, urla e parole grosse per unnegato. La surreale ed inquietante vicenda è accaduta nei giorni scorsi a Venezia, dove undi servizio al ponte dei Bareteri è stato aggredito da unsudamericano innervosito dal diniego ricevuto. L’accesa lite è scoppiata quando la vittima ha trovato l’uomo, con sua moglie e i due figli, seduto comodamente in una barca ormeggiata lungo il sotoportego. L’allegra famiglia, senza alcuna autorizzazione, era salita sulla gondola per scattarsi dei. Ilin servizio, però, appena li ha notati li ha fatti scendere. È stato in quel momento che è divampata, inaspettata, la violenza. Il viaggiatore, infatti, si è avvicinato minaccioso all’innocente ...

