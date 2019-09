Fonte : ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2019) Calcio e Finanza regala come sempre notizie preziose dal punto di vista finanziario. E dal momento che si parla del fondot in questi giorni per la questione relativa alla presunta offerta di Louis Vuitton per l’acquisto del Milan, scrive cheha acquisito una quota di partecipazione in CNH Industrial, società operante nel settore dei capital goods e controllata al 26,89% da, ladella famigliagià proprietaria del 63,77% della Juventus.t Management sarebbe entrato con una quota minima, ma con l’idea di avviare un dialogo costruttivo nel gruppo che fa capo alladella famiglia. L'articolouninladiilNapolista.

napolista : Elliot mette un piedino in Exor la holding di casa Agnelli La notizia è di Calcio e Finanza, ha acquisito una quot… - milanodabereee : @FrankRN10 @_avvocato Non credo proprio. Per questo motivo tra due anni Elliot mette in liquidazione la società acmilan spa - fede_capellaro : @FrancescoVarino @Andreino841 @capuanogio Il cinese all’Inter mette soldi più o meno allo stesso modo ma non lo ved… -