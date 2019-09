Abusi sui chierichetti del Papa | il Vaticano porta a giudizio due sacerdoti

Forteto - Regione Toscana rinuncia a chiedere risarcimenti alla coop teatro degli Abusi sui minori : “Causa solo ai coinvolti nel processo” : Non è una resa ma poco ci manca. La Regione Toscana rinuncerà a chiedere i risarcimenti alla cooperativa il Forteto, la comunità di Vicchio (Firenze) fondata nel 1977 da Rodolfo Fiesoli e conosciuta per essere stata il luogo di soprusi e violenze sessuali nei confronti di minorenni. La decisione è stata presa dal Presidente della Regione, Enrico Rossi, che ha deciso di non chiedere il risarcimento dopo le polemiche delle ultime settimane poiché, ...

Presunti Abusi sui figli durante vacanza in Spagna : arrestati un savonese e uno svizzero : Una tristissima vicenda di Presunti abusi su minori arriva questa volta dalla provincia di Savona, in Liguria, dove nelle scorse ore i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in regime di domiciliari a carico di un uomo del posto, il quale è stato raggiunto da un mandato di arresto europeo emesso dalla Polizia spagnola. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il soggetto in questione si era recato ...

Jeffrey Epstein morto suicida in carcere : il miliardario accusato di Abusi sessuali e traffico di minori : Il miliardario Jeffrey Epstein si è ucciso nel carcere di Manhattan, a New York, dove era detenuto. Il 66enne miliardario era stato travolto dallo scandalo di abusi sessuali e traffico di...

Preti pedofili - in Argentina comincia il processo per gli Abusi sui bimbi sordi : La magistratura Argentina sarà la prima nel mondo a fornire una verità giudiziaria su caso Provolo, travolto da da oltre dieci anni da uno dei più gravi scandali nella Chiesa cattolica, denunciato per la prima volta dall’Espresso e rimasto fino ad ora totalmente impunito Preti pedofili impuniti: il caso Spotlight italiano " Noi vittime dei Preti pedofili"

Roma - incendio in una discarica Abusiva - aria irrespirabile nella zona Nord-est. Cittadini spaventati - si barricano in casa - rabbia e proteste sui social : Un odore acre fortissimo. Una colonna di fumo che in breve tempo ha avvolto buona parte del quadrante nord est della città. Sono momenti di rabbia e di difficoltà per gli abitanti di...

