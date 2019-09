Taekwondo | Grand Prix Chiba 2019 | Vito Dell’Aquila fa un passo verso Tokyo 2020 | Simone

Fonte : oasport

(Di lunedì 16 settembre 2019) Il risultato più importante ottenuto dalla squadra azzurra al Worlddi(Giappone) è stato il terzo posto diDell’Aquila nei -58 kg. Il 18enne pugliese torna così sul podio nel circuito dopo i due centrati lo scorso anno e si conferma ulteriormente ai vertici internazionali di questa categoria. Il nativo di Mesagne ha completato une torneo, in cui è riuscito a sconfiggere ai quarti un avversario di livello come lo spagnolo Tortosa Cabrera, numero tre del ranking, mentre in semifinale si è dovuto arrendere al campione iridato in carica, il sudcoreano Jun Jang. Questo piazzamento permette a Dell’Aquila di guadagnare punti pesanti per il ranking olimpico, essendo un torneo di categoria G4, e di fare così unin avanti importantela qualificazione a. Infatti l’azzurro prima di questa gara si trovava in sesta posizione in ...

