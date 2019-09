Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 16 settembre 2019) L'- Diverse associazioni e comitati accoglieranno a L'con un "per la scuola" ildella Repubblica Sergio, in città per l'inaugurazione nazionale dell'anno scolastico. "Nel ringraziare ilche con grande sensibilità e attenzione ha scelto di venire a L’, ancora una volta nel decennale dal sisma, per l’inaugurazione dell’anno scolastico, vogliamo essere vicino alle studentesse e agli studenti della nostra città che anche quest’anno torneranno in scuole provvisorie. Vogliamo essere vicino al corpo docente, alle lavoratrici e ai lavoratori della scuola che da 10 anni si adattano con abnegazione, professionalità e sacrificio a luoghi e condizioni di emergenza. Ci saremo per ricordare che se a 10 anni dal sisma e con decine di milioni di euro a disposizione delle Istituzioni non ...

infoitsalute : Presidio di Benvenuto per il Presidente Mattarella a L'Aquila - Cronaca L'Aquila - abruzzo24ore : Presidio di Benvenuto per il Presidente Mattarella a L'Aquila - venti4ore : Benvenuto Presidente Mattarella: a L’Aquila un ‘presidio per la scuola’ -