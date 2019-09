Porti | dal Cnel tre proposte di legge per la riforma della logistica

Giorgia Cardinaletti - dalla Domenica SPortiva al Tg1 : parla la giornalista : Giorgia Cardinaletti, dalla Domenica Sportiva al Tg 1: l’annuncio della giornalista Dopo tre stagioni alla Domenica Sportiva di Rai 2, Giorgia Cardinaletti è pronta per approdare al Tg 1. La giornalista lo ha reso noto attraverso i suoi profili social dove ha anche colto l’occasione per salutare gli ex colleghi della redazione di RaiSport. Viale […] L'articolo Giorgia Cardinaletti, dalla Domenica Sportiva al Tg1: parla la ...

Natante inizia ad imbarcare acqua : diPortisti in difficoltà soccorsi dalla Guardia costiera in Calabria : Tre diportisti erano in difficoltà dopo che il loro Natante ha iniziato ad imbarcare acqua. In loro soccorso, nel tratto di mare antistante il comune di San Ferdinando, è arrivata la Guardia costiera di Gioia Tauro. Ricevuta la segnalazione dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Vibo Valentia, una motovedetta specializzata nella ricerca e nel soccorso anche in condizioni meteo-marine avverse ha preso il largo raggiungendo il luogo ...

SPortitalia - Palinsesto Calcio dal 13 al 16 Settembre : CAMPIONATO PRIMAVERA - Torna il grande Calcio giovanile e Sportitalia (visibile sul canale 60 DTT) si prepara a una stagione tutta in diretta per il campionato Primavera 1 Tim, la vetrina più competitiva e spettacolare per i giovani che sarà raccontata in diretta ed esclusiva per il quinto anno consecutivo dall’emittente diretta da Michele Criscitiello. La grande novità...

Dalle diete dimagranti ai regimi alimentari degli sPortivi - aumenta il consumo di un alimento ricco di proteine : Tornano le proteine animali e soprattutto la carne nel carrello della spesa degli italiani. Nonostante l’approccio sempre più salutista ed ecologista a tavola, che consiglierebbe di diminuire i consumi di carne, il Rapporto Coop 2019 sui consumi degli italiani evidenzia una crescita del 3,5% delle vendite di carne nel 2019, soprattutto italiana. La domanda di proteine continua a crescere, “condizionata sia Dalle diete dimagranti, che ...

Dalla Coppa di Francia alla Pro League belga - il calcio internazionale è su SPortitalia : Con l’inizio della stagione riparte anche il calcio internazionale su Sportitalia, in diretta ed esclusiva sia sul canale 60 DTT (visibile in chiaro e gratuitamente), sia attraverso la nuova piattaforma SI Smart, disponibile da luglio. Una novità che ha consentito all’emittente di Michele Criscitiello di ampliare la propria offerta con un bouquet di quattro canali […] L'articolo Dalla Coppa di Francia alla Pro League belga, il calcio ...

US Open – La sPortività di Djokovic : le congratulazioni a Nadal e Medvedev sono da campione : Novak Djokovic si è congratulato con Nadal e Medvedev per la bellissima finale durata quasi 5 ore agli US Open: il tennista serbo ha speso delle splendide parole sui social Novak Djokovic ha dimostrato ancora una volta tutta la sua sportività. Il campione serbo, costretto ad abbandonare gli US Open a causa di un problema alla spalla nel corso della sfida contro Wawrinka, ha comunque tenuto sotto controllo il resto del torneo. Il ...

Università - il rilancio parte dal Sud : borse di studio e trasPorti. Modello finlandese a scuola : Far ripartire l'Università italiana, impantanata tra fuga di cervelli e conti che non tornano. E svecchiare la scuola riducendo l'orario e usando la tecnologia per attirare...

Elisabetta Canalis e la verità sui rapPorti con Maddalena Corvaglia : Da qualche mese si vocifera che i rapporti tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si siano incrinati. Dopo anni di amicizia indistruttibile le ex veline di Striscia la notizia si sarebbero allontanate per motivi al momento non noti. Che qualcosa tra di loro non fili per il verso giusto, però, è riscontrabile nel fatto che da tempo non le si vede più insieme sui social, dove invece erano solite condividere foto e video che le ritraevano ...

Squalificati Serie A - un solo calciatore fermato dal giudice sPortivo : la decisione sui cori a Lukaku : Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo sui calciatori fermati e quella sui cori razzisti a Lukaku durante Cagliari-Inter. Gara Soc. CAGLIARI – Soc. INTERNAZIONALE Il giudice sportivo, in relazione alla comunicazione della Procura di cori oggetto di notizie di stampa e di emittenti televisive, si dispone a cura della medesima Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio acquisendo elementi anche da parte del ...

Astrologia dal 2 all'8 settembre : per il Toro bene i rapPorti sentimentali : Parte una nuova settimana per tutti e dodici i segni zodiacali, la prima del mese di settembre 2019. Arrivano le previsioni e l'oroscopo dal 2 all'8 settembre. In questo momento vedremo come per il Toro ci saranno buone opportunità in amore, addirittura la settimana sarà dalla vostra parte per ottenere qualcosa in più. Per la Vergine non mancheranno le soddisfazioni, in particolare nel lavoro. Ariete: in amore si è mosso qualcosa ultimamente, ma ...

Lodo Longarini - la Corte d’appello dà ragione allo Stato : sbloccati 800 milioni del ministero dei TrasPorti pignorati dall’imprenditore : La Corte d’appello di Roma ha dato ragione all’Avvocatura dello Stato, che agiva per conto del ministero delle Infrastrutture, contro il costruttore marchigiano Longarini. La sentenza del 26 luglio scorso, fa sapere il Mit, consente di recuperare al bilancio dello Stato circa 800 milioni in precedenza pignorati dall’imprenditore in forza di lodi arbitrali che ora vengono riconosciuti come nulli. Si chiude così una vicenda annosa iniziata ...

Ascolti TV | Domenica 25 agosto 2019. Una Villa per Due 13% - Pallavolo 7.5% - Tiki Taka 5.5%. La Domenica SPortiva riparte dal 7.1% (Altra DS 4.2%) : Vieri e Cassano a Tiki Taka Nella serata di ieri, Domenica 25 agosto 2019, su Rai1, per il ciclo Purchè Finisca Bene, Una Villa per Due ha conquistato 2.126.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Ti amo in tutte le lingue del mondo ha raccolto davanti al video 1.815.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2, per gli Europei di Pallavolo femminili, Italia-Ucraina ha catturato l’attenzione di 1.333.000 spettatori (7.5%). Su ...

La Domenica SPortiva - troppo rigore. E non dal dischetto : "Io sono ancora qua, eh già". Se l'anno scorso, a canticchiare il ritornello di Vasco Rossi, era la Mara Venier tornata titolare di Domenica In, quest'anno è Paola Ferrari che può permettersi di fischiettare quelle note in coda al ritorno ad un'altra Domenica, quella Sportiva. Cinque anni di assenza, l'esperienza al Magazine della Champions e della Nazionale e ora di nuovo spalla a spalla con Jacopo Volpi, baluardo di Rai Sport. In uno studio ...