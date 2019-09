Porti aperti | l' Ungheria attacca Di Maio e lui | Facile fare i sovranisti con le

Pontida - Salvini alle Ong : "Godetevi i Porti aperti che poi torno". Deputato leghista : "Mattarella mi fa schifo" : L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini da Pontida tuona contro le Organizzazioni non governative impegnate nel soccorso e salvataggio in mare dei migranti: "Ora che i porti sono aperti care Ong, godeteveli questi porti, perché noi al governo ci torniamo e torneremo a difendere i confini come si fa in un paese normale". Salvini: 'Referendum per abrogare la parte proporzionale ...

Immigrati - Porti aperti : i militari temono di tornare a fare i "taxi del mare" come le Ong : Il nuovo governo giallo-rosso con la sua linea più morbida sui migranti preoccupa non poco la Marina militare. Alla Difesa si vocifera che adesso il rischio che l'esecutivo Conte possa rimettere in campo le navi militari si fa sempre più concreto, rivela il Giornale in un retroscena, come negli anni

Pontida - Salvini alle Ong : “Godetevi i Porti aperti - poi torno” : Pontida, (Bg), 15 set. (Adnkronos) – dall’inviato Francesco Saita“Ora che i porti sono aperti, care Ong, godeteveli questi porti, perché noi al governo ci torniamo e torneremo a difendere i confini come si fa in un paese normale”. Così Matteo Salvini, parlando ai giovani leghisti a . Poi ricorda che nel ’92 “arrivai qui in Y10, poi stufo di non dormire tornai alla macchina, ma non c’era più. Era ...

Morra : "Sbagliato parlare di Porti aperti o chiusi" : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "E' sbagliato parlare di porti aperti e porti chiusi, i porti devono essere sottoposti a una regolamentazione". Così, il Presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra commenta con l'Adnkronos la decisione dell'Italia di assegnare alla Ocean Viking il po

Migranti : Morra - 'sbagliato parlare di Porti aperti o chiusi - vanno regolamentati' : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "E' sbagliato parlare di porti aperti e porti chiusi, i porti devono essere sottoposti a una regolamentazione". Così, il Presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra commenta con l'Adnkronos la decisione dell'Italia di assegnare alla Ocean Viking il po

Morra : “Sbagliato parlare di Porti aperti o chiusi” : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “E’ sbagliato parlare di porti aperti e porti chiusi, i porti devono essere sottoposti a una regolamentazione”. Così, il Presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra commenta con l’Adnkronos la decisione dell’Italia di assegnare alla il porto di Lampedusa.“C’è un accordo con altri governi europei – dice Morra, a Palermo per ...

Migranti : Morra - ‘sbagliato parlare di Porti aperti o chiusi - vanno regolamentati’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “E’ sbagliato parlare di porti aperti e porti chiusi, i porti devono essere sottoposti a una regolamentazione”. Così, il Presidente della Commissione nazionale antimafia Nicola Morra commenta con l’Adnkronos la decisione dell’Italia di assegnare alla Ocean Viking il porto di Lampedusa.“C’è un accordo con altri governi europei – dice Morra, a Palermo per ...

Migranti - Ocean Viking a Lampedusa. Salvini : «Eccoli - Porti aperti senza limiti» : Migranti, l'Italia offre il porto sicuro alla Ocean Viking: a bordo della nave ci sono 82 persone soccorse in mare. L'Italia - a quanto si apprende - ha assegnato il 'place of...

Ocean Viking - Italia assegna porto alla nave con 82 migranti. Salvini : “Porti aperti senza limiti” : La nave delle ong Ocean Viking con 82 persone a bordo salvate in mare si sta dirigendo verso Lampedusa: dopo giorni di stallo l'Italia ha finalmente assegnato un porto sicuro alla nave umanitaria. Ma il sindaco di Lampedusa non ci sta: "La nave era più vicina alla Sicilia, non siamo idioti. La nostra isola non può essere la soluzione di tutti i problemi".Continua a leggere

Migranti - pressing Pd sui Porti aperti alle Ong : Chiara Giannini Zingaretti si schiera: «La Ocean Viking deve sbarcare in Italia senza se e senza ma» Salvini non è più ministro dell'Interno e l'Italia rischia di tornare il campo profughi di un tempo, almeno stando alle dichiarazioni che iniziano a uscire da Pd e 5 stelle. Il primo a parlare è stato Matteo Orfini, del Partito democratico, che commentando la decisione del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, di impedire ...

Governo - Conte provoca Lega : “Immigrazione? Basta concentrarci su slogan Porti aperti o porti chiusi”. E in Aula partono applausi sarcastici : Scontro continuo tra la Lega e Giuseppe Conte durante l’intervento del presidente del Consiglio per il voto di fiducia al Senato. Dopo le scintille, gli attacchi incrociati con Matteo Salvini e le proteste in Aula, anche sulla questione immigrazione non sono mancate le frecciate del premier. “Basta concentrarci sullo slogan porti aperti o porti chiusi“, ha rivendicato Conte, per poi elencare quelli che saranno gli obiettivi del ...

Conte : "Basta Porti aperti - porti chiusi" : 17.30 Conte, nella replica al Senato, parlando della manovra economica sottolinea che il governo farà un "grande sforzo per evitare l'aumento dell'Iva" e "le risorse scarseggeranno". Per questo, spiega, prima si ridurrà il cuneo fiscale a "totale vantaggio dei lavoratori" e poi anche alle imprese. E sui migranti il premier fa un appello: basta "concentrarci ossessivamente sullo slogan 'porti aperti-porti chiusi'"."La questione va gestita a ...

Sbarchi migranti - Porro : 'Porti aperti e redistribuzione? Voglio vedere' : Dal governo gialloverde a quello giallorosso. Cambia l'alleato per il Movimento Cinque Stelle, dalla Lega si passa al Partito Democratico e la variazione non è solo cromatica. E' attesa infatti, una diversa direzione politica, con particolare riferimento a quella dovrà essere una linea di discontinuità rispetto al recente passato. Ce la si aspetta soprattutto in tema di immigrazione, considerato quanto le politiche leghiste nei confronti delle ...

Teresa Bellanova - il piano pro-immigrazione : Porti aperti per avere più manodopera nei campi : Su Libero di sabato 7 settembre, Vittorio Feltri ha difeso il neo-ministro dell'Agricoltura, la piddina Teresa Bellanova, per gli attacchi e le offese ricevute sia per il look sfoggiato al Quirinale, sia per il fatto di avere il diploma di terza media. Il direttore ricordava come, nel caso, gli atta