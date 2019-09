“Organizzazione militare in curva Sud” | ultrà Juve arrestati Pm | metodi mafiosi

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 16 settembre 2019) "C'era una organizzazionenellaSud dellantus, che era gestita cone intimidatori da persone che hanno fatto della violenza uno stile di vita. Il tifo era un pretesto per questi, che avrebbero fatto le stesse identiche cose per qualsiasi altra squadra, che avesse avuto lo stesso giro di affari dellantus.". Così Patrizia Caputo, procuratore aggiunto e coordinatore del Gruppo Criminalità organizzata della Procura di Torino, che ha coordinato l'indagine "Last Banner" della Digos di Torino, che ha di fatto decapitato i gruppidella, a cui sono stati sequestrati anche gli striscioni.Nell'ambito dell'indagine che ha portato all'esecuzione di 12 misure cautelari (sei in carcere, quattro ai domiciliari e due obblighi di dimora) nei riguardi dei principali leader dei gruppintini, è emerso che la ''strategia estorsiva'' è ...

