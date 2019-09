Muore per trasfusione sbagliata in ospedale | ipotesi errore umano

Anziana Muore per trasfusione sbagliata : 14.00 Sarebbe una presunta errata trasfusione di sangue il motivo della morte di una donna di 84 anni, venerdì scorso all' ospedale di Vimercate, in provincia di Monza. Il sangue sarebbe stato scambiato con quello di un altro paziente. L'ospedale ha allertato la procura di Monza e avviato una indagine interna. Il ministro della Salute, Speranza, sta predisponendo l'invio degli ispettori per verificare cosa è successo nella catena dei ...

Dramma a Livorno : imbocca contromano la superstrada in moto - Muore calciatore 21enne : Nicola Fiorenzani, attaccante livornese dell'Acciaiolo Calcio, è morto tragicamente in un incidente stradale sulla superstrada Fi-Pi-Li all'altezza dello svincolo di Stagno. Alla base della tragedia una distrazione del centauro che ha imboccato lo svincolo contromano trovandosi di fronte un'auto che lo ha colpito in pieno.Continua a leggere

Sviene per paura del sangue : batte la testa e Muore 5 giorni dopo : La fidanzata se la prende con i soccorsi: "Non sono riusciti a venire a prendere Matteo con un elicottero ed è stato perso troppo tempo". Quella che sarebbe dovuta essere una crociera di divertimento e di puro relax si è trasformata in una vera e propria tragedia. Tutto è partito da un semplice taglio di un crostaceo ai danni di Matteo Sartori, ferito dal guscio di un frutto di mare mentre stava cenando. L'uomo aveva deciso di tornare in cabina ...

Iraq - militare italiano Muore per un malore improvviso : Un "capo di prima classe" della marina militare italiana è deceduto nel pomeriggio di ieri. Si tratta di Roberto Marfè, che è morto in Iraq, dov'era incaricato nell'esercito della nostra nazione. La causa del decesso è già nota: un malessere inatteso. Il militare, per via del malore, era stato soccorso mediante le "prime cure",da alcuni membri del personale sanitario presenti a Baghdad, che è la città in cui Roberto Marfè stava svolgendo il ...

Roma - incendiò la casa dell’ex per vendetta : dopo 3 mesi Muore ustionato il coinquilino : Voleva vendicarsi dell’ex compagno, uccidendolo nel sonno. Così lo scorso 7 giugno si è intrufolata – verso l’alba – nell’abitazione, situata nel seminterrato di un palazzo di otto piani in via Antonino Lo Surdo, a Roma. La donna è entrata con una copia delle chiavi ancora in suo possesso, portando con sé una tanica di benzina per appiccare il fuoco e poi fuggire. Quindi è riuscita ad incendiare l’appartamento, ma il suo vecchio fidanzato è ...

Sassari : ragazza di 24 anni Muore per meningite : Questa notte, poco dopo mezzanotte, una ragazza di 24 anni originaria della provincia di Sassari è morta a causa di una meningite. La giovane era stata trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, già in condizioni disperate, da un' ambulanza del 118 poche ore prima, ed era stata subito trasferita nel reparto di Rianimazione della struttura, ma, purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici per riuscire a salvarle la vita, la ragazza ...

Muore d’infarto mentre fa sesso durante un viaggio d’affari : per i giudici è un “incidente sul lavoro” : Ha un infarto e Muore mentre fa sesso con una sconosciuta durante un viaggio di lavoro per la propria azienda: per i giudici si è trattato di un “incidente sul lavoro”, motivo per cui i familiari della vittima hanno diritto a un risarcimento. È quanto ha stabilito la Corte d’Appello di Parigi in una sentenza del 27 maggio 2019 ma resa nota solo ora da Euronews. Il caso risale al febbraio del 2013, quando il signor Xavier (il ...

Andria - lite in strada per una mancata precedenza : un uomo Muore accoltellato : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera ad Andria, nella provincia pugliese Bat, dove un uomo di 28 anni, Giovanni Di Vito, è morto dopo essere stato accoltellato per strada da un 50enne del posto, una persona quest'ultima già nota alle Forze dell'Ordine per alcuni precedenti di natura penale. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, il dramma è scaturito al culmine di una lite. I due si trovavano nelle rispettive ...

Chiude il marito nel capannone per “impedirgli di bere alcol” : 50enne Muore intossicato : Jon Daunter, 50enne britannico, padre di tre figli, è morto per avvelenamento da monossido di carbonio, respirando i fumi di motore per bici. La moglie lo aveva rinchiuso in un capannone per evitare che si ubriacasse: "Lo abbiamo fatto per il suo bene..."

J-Ax - Muore fan sul lavoro : il rapper furioso si sfoga e attacca così : Lo sfogo di J-Ax per la morte di un suo fan sul posto di lavoro Non è la prima volta che J-Ax si sfoga sui social network. Questa volta ha parlato di un suo grande fan che ha perso la vita sul lavoro e si è lamentato per il fatto che la notizia non abbia

In trasferta per la sua ditta Muore mentre fa sesso - per i giudici è incidente sul lavoro : Il caso in Francia. L'uomo, tecnico della sicurezza, era in viaggio di lavoro fuori sede per conto della sua ditta e la sera si era appartato con una donna in albergo per fare sesso. Durante l'amplesso è morto per un infarto. Secondo i giudici francesi è incidente di lavoro perché il lavoro fuori sede include anche il tempo di viaggio e quello di riposo.Continua a leggere