Lega | Salvini | ‘Pontida? Ma quale fascismo…’

A Pontida il raduno della Lega. Salvini attacca il governo : “Se Roma è conciata così è colpa del duo-sciagura Raggi-Zingaretti” : Lo slogan del raduno è La forza di essere liberi!. «Se smonteranno il decreto sicurezza sarà un'altra occasione di referendum» ha detto il leader del partito. Momenti di tensione, aggredito un giornalista di Repubblica. Gad Lerner è stato accolto da insulti, fischi e offese

Luca Toccalini è il nuovo segretario della Lega Giovani. Dal Papeete alle idee politiche - fino alle tecniche comunicative : un piccolo Salvini : In comune con Matteo Salvini ha più cose. La prima, e visti gli ultimi mesi più importante, è la passione per il Papeete Beach. Dal locale di Milano Marittima ama fotografarsi anche lui, seppur più sobriamente indossando una camicia. La seconda è la voce: quando parla Luca Toccalini ha la stessa cadenza che sa di Lombardia del suo leader di partito. Il nuovo segretario della Lega Giovani (l’ufficializzazione è prevista sulla sacra terra di ...

Gradimento - sale Conte ma Salvini avanza Lega : così cambiamo la legge elettorale : Balzo del premier a 57 (+5), l’esecutivo è a 43 (+2). Il leader della Lega dopo il calo recupera 4 punti. E gli italiani rimangono scettici: sarà un governo di breve durata

Matteo Salvini - il sondaggio del ribaltone storico : la Lega avanza in Umbria - M5s e Pd alla canna del gas : In Umbria la Lega avanza e la vittoria sembra più vicina che mai. Sondaggi riservati alla mano, il presentimento si fa sempre più reale dopo le assidue presenze di Matteo Salvini e dopo gli scandali della Sanità del sistema rosso. Il centrodestra (Carroccio compreso) ha schierato Donatella Tesei, me

DIETRO LE QUINTE/ Berlusconi-Salvini : fine di FI e 30 deputati nella "Grande Lega" : Nell'incontro tra Berlusconi e Salvini si è parlato sì di regionali, ma soprattutto dell'operazione che sta conducendo Denis Verdini

Lega - Salvini a migranti : “Festeggiate finché potete - poi riprenderemo con la pulizia” : “Festeggiate finché potete, perché poi riprenderemo con l’opera di pulizia“. A dirlo, in una diretta Facebook, Matteo Salvini, rivolto a un gruppo di migranti (“evidentemente irregolare” secondo l’ex ministro dell’Interno) che in un servizio mandato in onda su Rete4 avrebbero gioito per l’uscita del leader della Lega dal governo. Salvini, poi, ha aggiunto: “Distinguendo tra i regolari e gli ...

Matteo Salvini : "Via quella gentaglia". Chi caccia il leader della Lega : operazione - trionfo alle Regionali : "Legittima difesa contro i ladri del voto". Comincia così la battagliera campagne elettorale di Matteo Salvini per vincere le prossime Regionali. Ieri 11 settembre il leader della Lega ha iniziato il suo primo mini tour in Umbria, la prima regione che andrà alle urne nella tornata che parte questo a

Veneto - la Lega dice addio ai segretari : ogni provincia controllata da un commissario. Salvini (con Fontana e Zaia) ne sceglie 7 nuovi : Un tempo c’erano i segretari di partito. Adesso ci sono i commissari. Almeno nella Lega per Salvini Premier e nelle sue articolazioni regionali, come la Liga Veneta-Lega Nord. In un sol colpo tutte le province venete del movimento politico si trovano controllate da un commissario, per lo più giovane, gradito nell’ordine a Matteo Salvini, al commissario regionale Lorenzo Fontana e al governatore Veneto Luca Zaia. E pensare che il ...

Pensioni - Salvini (Lega) : 'Qualcuno vuole cancellare Q100 e tornare alla Fornero' : Ancora una volta la Quota 100 si presenta al centro del dibattito politico, dopo che negli scorsi giorni si sono moltiplicate le indiscrezioni sul destino della misura di flessibilità. L'opzione consente l'uscita dal lavoro a partire dai 62 anni di età e 38 anni di contribuzione, ma con l'avvio del governo giallo-rosso si sono susseguite ipotesi circa una possibile modifica o cancellazione. Proprio su quest'ultimo punto è tornato all'attacco il ...

Governo - Salvini : “M5s-Pd? Si scannano - litigano su tutto. Lega primo partito italiano” : “Alleanza a livello locale tra M5s e Pd? La facciano. Tanto si stanno scannando, litigano su tutto, a partire dall’immigrazione e dalle autostrade. La Lega resta il primo partito italiano”. A dirlo, a Orvieto per un comizio in vista delle Regionali in Umbria, il leader del Carroccio, Matteo Salvini. “I miei voli? Che il ministro che si occupa di polizia prenda dei voli della polizia mi sembra normale“. L'articolo ...

La Lega vuole arginare Salvini tornando al consiglio federale : Roma. Carmelo Lo Monte è stato il più risoluto, a trarre il dado. “Sì, lunedì sera ho comunicato a Roberto Fico la mia intenzione di passare al gruppo Misto”, dice il deputato siciliano della Lega. “E l’ho fatto perché ho capito che Salvini è un nordista di vecchia razza, uno che dal Sud vuole solo

Matteo Salvini - primo addio alla Lega : Carmelo Lo Papa lascia il gruppo alla Camera - chi è il "trasformista" : Prima è stato tirato per la giacchetta da tutta la Lega, o quasi, affinché scaricasse il M5s e archiviasse il governo gialloverde. Poi, pur avendo sì sbagliato il tempismo, Matteo Salvini è stato criticato da alcuni esponenti del Carroccio per aver dato il là alla crisi. Ed in questo contesto, si re

Conte a Salvini : «Voleva pieni poteri ma è stato arrogante». Il leader Lega : «Siete minoranza» : Via alle ore 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Governo - Giorgetti (Lega) : “Salvini è un povero Cristo - era l’unico che voleva andare avanti mentre noi gli dicevamo di rompere” : Il suo capo ha fatto cadere il Governo M5s-Lega, ma lui lo assolve. E, anzi, si assume la corresponsabilità della decisione di mandare a casa il primo esecutivo Conte. “Ce l’hanno tutti con Salvini, povero Cristo… – commenta Giancarlo Giorgetti, scambiando alcune battute nel cortile interno della Camera mentre in Aula è in corso il dibattito sulla fiducia al Conte bis – Matteo era l’unico che voleva andare avanti, mentre ...