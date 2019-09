Keira Knightley mamma per la seconda volta in segreto | l’attrice paparazzata con il bebè

Fonte : gossip.fanpage

(Di lunedì 16 settembre 2019) L'attrice britannica nota per "Pirati dei Caraibi", giàdi una bambina di nome Edie, ha partorito ancora. Lei e il marito James Righton, tastierista della rock band Klaxons, non hanno mai ufficializzato la nascita, ma sono stati paparazzati con tanto di passeggino per le strade di Londra.

