Greta | la bimba che Salvini ha detto essere di Bibbiano non c’entra niente con Bibbiano

(Di lunedì 16 settembre 2019), la bambina diapparsa ieri in braccio a Matteonel corso del raduno della Lega a Pontida, non ha nulla a che fare con l'inchiesta "Angeli e Demoni" di. L'indiscrezione sta circolando negli ultimi minuti dopo le polemiche per le immagini del leader del Carroccio mano nella mano con la piccola.

matteosalvinimi : #Salvini: MAI PIÙ BAMBINI RUBATI ALLE LORO FAMIGLIE. Tra i bambini sul palco c'è Greta, una bimba restituita alla m… - stanzaselvaggia : Ma lui non era quello che “i bambini vanno tenuti fuori dalla politica?”. Vale solo per i suoi sulle moto d’acqua,… - LegaSalvini : ?? PONTIDA: SALVINI CONCLUDE IL COMIZIO SUL PALCO CON GRETA, BIMBA DI BIBBIANO “MAI PIÙ BIMBI RUBATI ALLE MAMME E AI… -