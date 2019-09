Fabio Volo contro Ariana Grande | «Puttanun! Come si è introiat* In ginocchio che muove

Fabio Volo offende Ariana Grande : "Ma chi è sto pu... ?" - : Mariangela Garofano Fabio Volo, nel corso di una puntata del suo programma radiofonico "Il Volo del mattino", ha raccontato in modo scherzoso di aver visto "7 Rings" di Ariana Grande, definendo con parole decisamente colorite il modo di ballare provocante della cantante Fabio Volo, durante il suo programma su Radio Deejay, “Il Volo del mattino”, ha fatto una serie di esternazioni che hanno suscitato non poche critiche da parte degli ...

Fabio Volo su Ariana Grande : “Ma chi è ‘sto puttanun che si mette a 4 zampe per cantare? ‘Imputtana’ le nostre figlie” : “Quando ero in Australia andavo in palestra ogni tanto per staccare dai figli. Corro su questo tapis-roulant, ed era piena di televisioni questa palestra con tutti questi canali di video per giovani. A un certo punto c’è una che si chiama Ariana Grande, bellissima ragazzina, mora, che sembra una quindicenne, vestita di rosa tutta sexy… se vado a una festa e una viene vestita così dico ‘chi è ‘sto puttanun? Come si è ...

Fabio Volo contro Ariana Grande : “Ma chi è sto puttanun? Imputtana le nostre figlie” : Il conduttore, attore e scrittore apre "Il Volo del Mattino" di oggi, 16 settembre 2019, con una lunga considerazione su Ariana Grande, sul video di "7 rings" e sul messaggio che viene dato soprattutto alle generazioni più giovani: "Diciamo sempre che le donne non sono da considerarsi un oggetto sessuale, ma dall'altra parte tiriamo su una generazione di mini mignotte".Continua a leggere

Fabio Volo in vacanza con la famiglia - e Johanna regala il topless : Tutto lavoro e famiglia. In attesa di terminare il suo prossimo romanzo, Fabio Volo ricarica le pile alle Baleari. Il settimanale Diva e Donna l’ha paparazzato in spiaggia mentre, da papà modello, gioca in acqua con i figli Sebastian e Gabriel. Ma a catturare sguardi e flash è la moglie Johanna Maggy, che regala un topless mozzafiato.

