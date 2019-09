Demna Gvasalia dice addio a Vetements

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 16 settembre 2019) C’è chi se lo aspettava, e chi ancora non se lo sarebbe mai immaginato:, direttore creativo di, ha ufficialmente lasciato le redini del suo brand. Il designer georgiano, con la sua firma, ha contribuito a stravolgere i codici della moda contemporanea grazie alla sua originale visione dello streetwear: la stessa firma con cui si è fatto conoscere dall’universo fashion, e che lo ha spinto al timone creativo di Balenciaga (dove invece continuerà a lavorare) a Parigi. «è sempre stato un collettivo di menti creative. Continueremo a spingere ulteriormente i nostri limiti, rispettando i codici e i valori autentici del marchio, e continueremo a sostenere la creatività onesta e il talento genuino» ha dichiarato il fratello dello stilista, Guram, a WWD, co-fondatore e CEO del brand. Una notizia che non arriva esattamente come un fulmine a ...

