Messico | resti umani trovati in un pozzo | erano chiusi in sacchi della spazzatura

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) I media messicani lo hanno ribattezzato “el pozo de los horrores“., come “teste e torsi”, che potrebbero appartenere a centinaia di cadaveri, sono stati infattidalle autorità dello Stato di Jalisco, nel sud-ovest del, in aperta campagna, gettati in quella che è a tutti gli effetti una fossa comune, profonda una ventina di metri. Centinaia i morti fatti a pezzi che sarebbero stati sotterrati, secondo le autorità, vittimeguerra tra bande rivali del narcotraffico. Finora, però, le autorità sono riuscite a ricomporre, ma non ancora a identificare, solo 44 corpi. La scoperta è stata fatta lo scorso tre settembre, ma gli scavi sono terminati solo oggi. Istatiinneri per i rifiuti. La polizia ne ha estratti a decine, quattordici solo nell’ultima giornata: alla fine119. Alcune delle buste, come ...

