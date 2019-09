“Io non ho la farfallina” Ilary Blasi senza freni a Verissimo | Silvia Toffanin fatica a

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 15 settembre 2019)superstar, la signora Totti ospite di, ha fatto scintille davanti ai microfoni di. Per la gioia anche dei tanti fan che hanno dimostrato di apprezzare, e non poco, la presentatrice. Sono giorni pieni, questi, perche si prepara alla sua nuova avventura televisiva. A partire da giovedì 19 settembre, infatti, sarà alla conduzione di ‘EuroGames‘, un programma ispirato a ‘Giochifrontiere’. Grande amica di, l’incontenibileha dato prova della sua ironia. La conduttrice, non appena l’ospite è entrata in studio, ha rimarcato: “Che stacco di coscia. Tu non hai la farfallina”. Pronta la replica di: “Ho la farfallona”., allora, le ha chiesto di spiegare il motivo per il quale ha deciso di non condurre più il ‘Grande Fratello Vip’. Anche in questo ...

matteosalvinimi : Alberto #Cirio, governatore del Piemonte: su Tav io chiamavo Toninelli, mi rispondeva “Io di Tav non parlo, sono co… - chedisagio : 'Lasciate i minori fuori dalla polemica politica', disse a proposito del figlio di sedici anni. Poi si lascia foto… - CarloCalenda : Io questa roba che se non c’è un toscano la Toscana non è rappresentata non la capisco. È il Governo nazionale. Mi… -