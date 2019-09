Silvia Toffanin svela una clamorosa anticipazione | “È tornata libera!”

Silvia Toffanin piange a Verissimo per Mihajlovic : tutto il pubblico in piedi : Silvia Toffanin in lacrime per Sinisa Mihajlovic a Verissimo mentre intervista le figlie a Verissimo Esordio con le lacrime per Silvia Toffanin. Già nella prima puntata della nuova stagione di Verissimo la conduttrice Mediaset non è riuscita a trattenere la commozione. Del resto era impossibile per chiunque farlo davanti alla vicenda di Sinisa Mihajlovic, l’ex […] L'articolo Silvia Toffanin piange a Verissimo per Mihajlovic: tutto il ...

Verissimo - Silvia Toffanin umilia Giulia De Lellis : "Io sapevo che tu...". Gelo in televisione / Video : Silvia Toffanin, con gentilezza come sempre, punzecchia Giulia De Lellis. "Ma tu l'hai letto il libro?", le chiedi. Peccato che sia il suo, l'ormai famigerato volume sulle corna. "Perché so che non ami molto leggere", ha aggiunto Silvia. Un siluro bello e buono all'influencer, che tempo fa aveva rac

Verissimo - Silvia Toffanin a Enrico Brignano : “Cosa sei venuto a fare?” : Enrico Brignano ospite a Verissimo: la gag con Silvia Toffanin in diretta Ospite della prima puntata di Verissimo 2019/20, Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto Enrico Brignano. Durante l’intervista ha stroncato per scherzo la conduttrice, rifiutandosi di parlare del suo film uscito in tutti i cinema italiani ‘Tutta un’altra Vita’, commedia diretta da Alessandro Pondi che vede l’attore romano nei panni di ...

Antonella Clerici a Verissimo - Silvia Toffanin : “Ho pianto con te” : Verissimo, Antonella Clerici ospite della prima puntata. Silvia Toffanin: “Ho pianto con te” È partita col botto la prima puntata di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin infatti è stata la grandissima Antonella Clerici, che è tornata su Canale5 dopo tanti anni e ha parlato del difficile momento che ha vissuto negli scorsi mesi per quanto riguarda la sua carriera televisiva. Accolta con grandi proclami e con grandi applausi, Silvia ...

Verissimo - torna Silvia Toffanin e ospita Antonella Clerici : “La tv mi è stata tolta in maniera ingiusta… Eppure non è che vedo fenomeni” : torna Verissimo, e come sempre il parterre di ospiti si annuncia ricco. Silvia Toffanin sa come guidare la ‘macchina perfetta’ del suo contenitore pomeridiano, e in questa puntata di sabato 14 settembre con lei ci saranno Ilary Blasi e Alvin (che si preparano a condurre Eurogames), Giulia De Lellis, Enrico Brignano, Alberto Urso, Virginia e Vicktorija Mihajlovic, in studio per parlare del padre Sinisa e della malattia che sta ...

Silvia Toffanin in costume da bagno è una dea : l’ultimo scatto in bikini stende tutti. Il fisico è da dieci : Avete presente la bellezza di Silvia Toffanin? Ecco. Una donna meravigliosa, con un fisico perfetto che, però, purtroppo, tiene sempre coperto. Sono lontani i tempi di Passaparola quando la Toffanin danzava (insieme ad altre celebri colleghe quali Ilary Blasi) nel programma di Gerry Scotti con davvero poco addosso. Ormai Silvia Toffanin è un’altra. Dal 2011 Silvia è legata sentimentalmente con Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato ...

Silvia Toffanin fa una confessione prima di Verissimo : “Mi perdo…” : Verissimo: Silvia Toffanin fa una rivelazione sui figli prima della puntata La regina del bon ton televisivo Silvia Toffanin è pronta a tornare con una nuova stagione di Verissimo, in onda da sabato 14 settembre alle ore 14 su Canale 5. Così riservata e distante dai social, sorprendente è la sua doppia versione di sé: quella di mamma accanto ai figli Lorenzo Mattia di nove anni e Annie Sofia Valentina di quattro, nati dall’amore con Pier ...

Silvia Toffanin torna con Verissimo : “A volte si corrono dei rischi” : Verissimo, nuova stagione. Silvia Toffanin ammette: “In certe situazioni si corre un rischio…” Ha rotto il silenzio con un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TelePiù Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo tra ben tredici anni, che tornerà a far compagnia al pubblico di Canale 5 sabato 14 settembre. E nell’intervista in questione la presentatrice ha parlato della difficoltà ...

Silvia Toffanin batte Mara Venier e le soffia un ospite importante : Tutti aspettavano con ansia l’intervista esclusiva che Giulia De Lellis avrebbe rilasciato a Domenica In nel corso della prima puntata dello show di Mara Venier, ma Silvia Toffanin è riuscita a “rubarla” alla sua concorrente e a portarla nel suo salottino, a Verissimo. Solo poche ore fa si era diffusa la notizia che l’ex gieffina avrebbe presentato il suo nuovo libro Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza ...

