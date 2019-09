Roma | trova un portafogli con 2mila euro | lo restituisce e rifiuta la ricompensa

Giallo a Roma : diciottenne trovata morta al parco - aveva le mani legate : Una ragazza di 18 anni è stata trovata impiccata al parco giochi, dopo una notte di ricerche. Alle 6.30 di ieri mattina, 12 settembre, il custode del parco ha chiamato la Polizia per informare gli agenti della tragica scoperta. La vittima aveva le mani legate, ma per gli inquirenti l'ipotesi più accreditata è quella di suicidio. Tragedia a Roma: ragazza morta nel parco di Portonaccio I genitori di Giorgia, ne avevano denunciato la scomparsa la ...

Roma - ragazza di 18 anni trovata impiccata con le mani legate in un parco giochi : Una ragazza di 18 anni è stata trovata impiccata con le mani legate da fascette nell’area giochi del parco Galla Placidia nel quartiere Sant’Ippolito, a Roma. I genitori avevano denunciato la sua scomparsa nella serata di mercoledì, spiegando che si era allontanata da casa intorno alle 21.15 e non vi aveva più fatto ritorno. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato questa mattina all’alba dal custode del parco. Sembra che la ...

18enne trovata impiccata con le mani legate in un parco giochi di Roma : Una ragazza di 18 anni, scomparsa ieri sera da casa, è stata trovata impiccata a un gioco per bambini nel parco Galla Placidia a Roma. Aveva le mani legate con delle fascette. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda. Al momento si propenderebbe per un suicidio. Sembra che la ragazza avesse problemi di depressione. A denunciare la scomparsa erano stati i genitori.

Roma - trovato morto l'attore Federico Palmieri : aveva 41 anni. L'ultimo film con Mastandrea : È morto a Roma Federico Palmieri, attore cinematografico e teatrale. L'artista di 41 anni, nato e cresciuto nella zona di piazza Bologna è stato trovato impiccato con una corda alla...