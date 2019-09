John Bercow lascia la Camera inglese Ci mancherà | ma non per le sue cravatte o per i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2019) Cinato Berkowitz, figlio di un tassista ebreo di origini rumene: ma laureato, a differenza di tanti suoi omologhi italiani. Berkie, lo chiamerò così, come se fossimo vecchi compagni di sbornie, ha infatti promesso dire il suo scranno di presidente (speaker) dellabritannica il 31 ottobre, giorno di Halloween e dell’ultima boiata di Bojo (Borisson): l’uscita della Gran Bretagna dall’Europa. Non prima, però: nel frattempo farà quanto potrà per tenercela, in Europa. Ma qui sono proprio necessarie due parole di più. Sembrava tutto deciso con il referendum del 2016: la maggioranza dei britannici, allora, aveva votato per la Brexit. Poi ci si è accorti di un po’ di cose, che elenco per quanti se ne fossero dimenticati. La maggioranza era strettissima, il 51,9%: un po’ poco per una decisione di questa portata. In più, la maggioranza era stata ottenuta ...

welikeduel : Il discorso di commiato di John Bercow, in un documento esclusivo a cura di Fabio Celenza #propagandalive… - welikeduel : Il discorso di commiato dello speaker della Camera britannica John Bercow, in un documento esclusivo a cura di Fabi… - Roberto_Fico : Ambiente e battaglia contro i cambiamenti climatici saranno al centro della #Cop26, che vede la candidatura congiun… -