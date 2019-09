Inter-Udinese 0-0 live | espulso De Paul

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019)è l’anticipo del sabato sera valido per la 3ª giornata di Serie A. I friulani, guidati da Tudor, hanno vinto all’esordio contro il Milan per poi cadere in casa alla seconda contro il Parma. I nerazzurri di Conte arrivano, invece, a punteggio pieno all’appuntamento. L’ha vinto e convinto contro il Lecce al debutto e ha bissato a Cagliari, seppur con qualche difficoltà in più. Una partita che promette spettacolo. 33′ – Derifila uno schiaffo a Candreva a gioco fermo. L’arbitro ha bisogno del Var per controllare e non ha dubbi: rosso all’argentino. 23′ – E’ l’a fare la partita, il pressing è alto ed aggressivo. Ma l’non è da meno, tanta corsa e idee chiare. Le occasioni più importanti sono per Sensi e Politano, quest’ultimo che colpisce ...

Inter : ?? CONTE LIVE - Le parole del mister alla vigilia di Inter-Udinese - SerieA : .@Inter - @Udinese_1896 sarà una partita speciale per @Alexis_Sanchez, per la prima volta contro la sua ex squadra… - SerieA : La Milano nerazzurra è in fermento: c'è #InterUdinese! @Inter e @Udinese_1896, voi siete pronte? ?? #SerieATIM… -