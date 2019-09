Domenica Live | Barbara d' Urso riparte con un colpaccio mostruoso | chi ha in studio

Beautiful - Una Vita - Il Segreto 'raddoppiano' il 15 settembre per sostituire Domenica Live : Continuano ad arrivare notizie dai palinsesti Mediaset per i telespettatori di Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le tre serie fiore all'occhiello del pomeriggio di Canale 5. A partire dal 14 settembre, infatti, tutte tre troveranno di nuovo spazio nella rete ammiraglia, dopo l'interruzione avvenuta per tutta la durata dell'estate. Non solo: anche l'appuntamento della Domenica, già diventato una costante nei primi mesi dell'anno, verrà ...

Barbara D’Urso ci ripensa : Domenica Live slitta di una settimana : Triste notizia per i fan di Barbara D’Urso, che ha annunciato che l’inizio della nuova stagione di Domenica Live slitterà almeno di una settimana. Proprio ieri, precisa e puntuale come sempre, la conduttrice è tornata in televisione con una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. L’attesa del pubblico era tanta, soprattutto considerando che la D’Urso ha davvero rischiato di dover ritardare la sua intera programmazione ...

Barbara D’Urso lancia Domenica Alive. Partenza slittata al 22 settembre : Barbara D'Urso versione Freddy Mercury Con la prima puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda ieri, Barbara D’Urso ha dato ufficialmente il via alla sua nuova stagione televisiva. La conduttrice partenopea triplicherà la sua presenza in video già dalle prossime settimane: Domenica 15 settembre è atteso il debutto della seconda annata di Live – Non è la D’Urso, mentre l’esordio di Domenica Live, contrariamente a ...

Domenica In - partenza in discesa per Mara Venier - Domenica Live della D'Urso slitta di una settimana : I due diretti competitor Domenica In e Domenica Live torneranno, anche quest’anno, con le super confermate Mara Venier e Barbara d’Urso, tuttavia il confronto-scontro dovrà essere rimandato di una settimana. Leggi anche:Pomeriggio Cinque, la D'Urso batte a sorpresa Vita in diretta e Cuccarini. Share

Barbara d'Urso : "Da DNA ad Alive : ecco le novità di Non è la d'Urso e di Domenica Live" : Barbara d'Urso non si ferma mai. Ieri è tornata in onda con Pomeriggio 5, e intanto prepara le novità di Domenica Live e di Non è la d'Urso. In prime time, dopo il successo ottenuto con la storia di Paola Caruso, arriverà una rubrica dedicata alle persone che cercano i loro genitori biologici. "Visto che abbiamo ricevuto tante richieste di aiuto da parte di ragazze adottate che vorrebbero conoscere la propria madre biologica, come è successo ...

Domenica Live slitta : a Live-Non è la d’Urso arriva la rubrica DNA : Domenica Live non parte più Domenica 15 settembre: confermato Live-Non è la d’Urso Brutte notizie per i fan di Barbara d’Urso. Contrariamente a quanto stabilito da Mediaset nel palinsesto tv di settembre, Domenica Live non partirà più Domenica 15 settembre. Per problemi legati al nuovo studio la prima puntata della trasmissione slitterà di una settimana: […] L'articolo Domenica Live slitta: a Live-Non è la d’Urso arriva ...

Domenica Live rinviato : Barbara d’Urso spiega il motivo in diretta : Barbara d’Urso annuncia il rinvio di Domenica Live: il retroscena Barbara d’Urso, in diretta dagli studi di Cologno, ha annunciato ai suoi fedeli telespettatori che Domenica Live è stato rinviato. Il programma, infatti, avrebbe dovuto debuttare con un’edizione tutta nuova il 15 settembre ma così non sarà. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha rivelato che la trasmissione partirà con una settimana di ritardo, debuttando il 22 ...

Palinsesti Rai-Mediaset settembre : il ritorno di U&D - Domenica In e Live-Non è la D'Urso : settembre è il mese delle ripartenze e dei ritorni in video dei programmi Rai-Mediaset più amati e seguiti dal pubblico. Tra questi vi sono sicuramente Uomini e Donne, il popolare dating show dei sentimenti di Maria De Filippi, che tornerà nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, ma anche Domenica In, tornata al successo con Mara Venier alla conduzione. Immancabili i programmi di Barbara D'Urso, che anche quest'anno sarà alle prese con una ...

Domenica Live 2019/20 : Barbara D’Urso ‘sfrattata’ dalla Palombelli : Barbara Palombelli al posto della D’Urso e Domenica Live: la novità Mancano davvero pochi giorni al grande ritorno del tribunale più famoso e longevo del piccolo schermo. Le nuove puntate di Forum andranno in onda da lunedì 9 settembre dalle 11 su Canale 5. Al timone, per il settimo anno consecutivo, ritroveremo Barbara Palombelli. La conduttrice, però, anche quest’anno anticiperà la messa in onda della trasmissione: in attesa che ...