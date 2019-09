Dieci consigli per diventare una super mamma green

Un orto in salute è ricco di biodiversità : Dieci consigli per realizzarla (erbacce comprese) : Se vogliamo un orto naturale c’è una cosa di cui non possiamo fare a meno: la biodiversità. La coltivazione sostenibile non si basa su pesticidi e fitofarmaci di origine naturale, ma su una mentalità differente, che prende vita dall’imitazione della natura. Negli ambienti naturali osserviamo come ogni ecosistema stabile sia basato sulla presenza di molte specie differenti in relazione tra loro. Ogni individuo ha un ruolo e ...

Clima - i Dieci consigli per ridurre i consumi dei condizionatori. Tra risparmi sulla bolletta e benefici ambientali : Il ritorno del grande caldo con temperature superiori ai 30 gradi ha fatto scattare la corsa ai condizionatori. Spesso, però, l’aria condizionata è usata in modo poco efficace: Enea, l’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, ha fornito dieci indicazioni per ottenere benefici ambientali e risparmiare fino al 7% sul totale della bolletta elettrica. Attenzione alla classe energetica – Il primo suggerimento per l’uso ...