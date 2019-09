Concerto dei Green Day a Firenze Rocks 2020 | info e biglietti in prevendita

Durate un Concerto dei Twenty One Pilots Tyler Joesph ha annunciato che diventerà papà : Auguri anche alla moglie Jenna <3 The post Durate un concerto dei Twenty One Pilots Tyler Joesph ha annunciato che diventerà papà appeared first on News Mtv Italia.

Aaron Carter - sConcerto in diretta. L'ex star dei Backstreet Boys scopre di cosa è malato - vita rovinata : Tra Anni 90 e 2000 Aaron Carter, il biondino dei Backstreet Boys, era una delle popstar più amate dalle ragazzine di mezzo mondo. Oggi il cantante americano ha 31 anni, ma se la passa molto male tanto da spiattellare più volte i suoi problemi di salute in tv. Nel 2017 era stato ospite del medical-sh

In arrivo la reunion dei Bauhaus dopo 13 anni per un unico Concerto : Il 2019 è l'anno della reunion dei Bauhaus, una notizia che sa di resilienza dopo l'attacco cardiaco che ha colpito il frontman Peter Murphy nei giorni della sua residency a New York. L'annuncio arriva proprio dal canale Instagram della voce di She's In Parties, che nelle ultime ore ha postato la locandina del concerto che la band terrà all'Hollywood Palladium di Los Angeles il 3 novembre. Lo show sarà unico, e sarà il primo concerto che ...

Testo e traduzione di Father Of All dei Green Day - il nuovo singolo porta un Concerto in Italia : Father Of All… è il nuovo singolo dei Green Day, annunciato a sorpresa alle ore 18.00 di ieri insieme ad un unico concerto in Italia, a Milano nel 2020. I Green Day saranno impegnati in un lungo tour internazionale con Fall Out Boy e Weezer ma nel 2020 terranno anche alcuni concerti da unici headliner. La tappa Italiana non fa parte del The Hella Mega Tour presentato da Harley-Davidson e vedrà i Green Day in concerto con i Weezer. ...

Lady Gaga scatenatissima al Concerto dei Cure a Pasadena : "When music is magic"

Un nuovo amore per Lady Gaga? Avvistata insieme a Dan Horton a un Concerto dei The Cure : Una fonte vicina a Lady Gaga avrebbe confermato la relazione con Dan Horton, ingegnere del suono che da qualche tempo avrebbe rapito il cuore della stella di "A Star is Born". Ci sono diversi rumor, ancora non confermati, sulla vita privata di Lady Gaga. L’artista vincitrice di un Premio Oscar avrebbe trovato l’amore, come ha riportato il magazine E!news, e non si tratterebbe di Bradley Cooper ma di Dan Horton. Lui è un ingegnere ...

Il ballo di Lady Gaga al Concerto dei Cure con la dedica su Instagram : “Quando la musica è magica” (video) : Vedere il ballo scatenato di Lady Gaga al concerto dei Cure potrebbe non sorprendere, del resto Stefani Joanne Angelina Germanotta ha sempre dimostrato di avere il cuore che pulsa a tempo di rock. Ce ne eravamo accorti quando, durante i Grammy Awards 2017, la popstar ha cantato Moth Into Flame sullo stesso palco dei Metallica, ma anche nel 2016, quando Lady Gaga ha intonato Black Dog dei Led Zeppelin acapella nello show radiofonico di ...

Matt Healy dei 1975 ha baciato un fan durante un Concerto come segno di protesta : È successo a Dubai The post Matt Healy dei 1975 ha baciato un fan durante un concerto come segno di protesta appeared first on News Mtv Italia.

Calcio - Europei 2020 : Concerto inaugurale al Colosseo - Fan Zone e Football Village tra Piazza del Popolo e via dei Fori Imperiali : Emergono finalmente i primi dettagli a proposito dell’organizzazione italiana per il primo Campionato Europeo di Calcio itinerante della storia, in programma dal 12 giugno al 12 luglio in dodici città europee tra cui Roma, la capitale d’Italia. Allo Stadio Olimpico si disputeranno complessivamente quattro incontri della rassegna continentale, tre nella fase a gironi (tra cui la gara inaugurale dell’evento) e poi uno dei quarti ...

Annullato il Concerto di Jovanotti a Vasto per “basse ragioni di polemica politica locale” : info sul rimborso dei biglietti : Il concerto di Jovanotti a Vasto è stato Annullato; è notizia di oggi. L'evento in programma per il prossimo 17 agosto all'Area Eventi Lungomare di Vasto (Chieti) è stato Annullato. A darne comunicazione è Trident dopo un meeting per la sicurezza che si è svolto oggi presso la Prefettura di Chieti, che non ha acconsentito all'evento. Oggi si è tenuto l'incontro tra il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e la Commissione ...

Libano - annullato il Concerto dei Mashrou’ Leila. Così vincono i fondamentalisti : Alla fine hanno vinto loro, i fondamentalisti cristiano-maroniti libanesi. Ha vinto la campagna di odio. Hanno vinto le minacce di impedire “anche con la forza” lo svolgimento del concerto della band Mashrou’ Leila previsto il 9 agosto al Festival internazionale di Byblos. Ha perso la libertà d’espressione. Ha perso il governo libanese che ha ceduto, non ha preso alcuna misura per proteggere la band dalle minacce di morte e ...

Anche Giuliano Sangiorgi al Concerto dei Tiromancino a Lecce il 1° agosto : Giuliano Sangiorgi al concerto dei Tiromancino a Lecce. Questo è l’annuncio che arriva dalla pagina ufficiale del gruppo di Federico Zampaglione, che il 1° agosto raggiungerà la Puglia per il live che si terrà al Parco Belloluogo. Queste le parole di Zampaglione per annunciare che l’approdo di Giuliano Sangiorgi sul palco dei Tiromancino per la nuova data del tour. Lo abbiamo tenuto segreto fino all’ultimo ma i segreti ...

Doppio Concerto di Francesco De Gregori a Milano - al via le prevendite dei biglietti : Il concerto di Francesco De Gregori a Milano raddoppia. Il live per orchestra che farà tappa anche all'Arena di Verona il 20 settembre non si concluderà quindi con la data del 23 bensì con quella del 24 settembre. I biglietti sono in prevendita dalle 11 del 31 luglio su tutte le piattaforme online e tramite call center, mentre i punti vendita abituali saranno attrezzati a cominciare dal 7 agosto. La consegna avverrà secondo le modalità ...

Annullato il Concerto dei Subsonica a Terracina - info rimborso biglietti : Il concerto dei Subsonica a Terracina dell'8 agosto è stato Annullato. Il live non potrà tenersi per motivazioni che non dipendono dalla volontà della band, che ha annunciato l'apertura della campagna di rimborso dei biglietti per coloro che avevano intenzione di partecipare all'evento. Coloro che sono già in possesso del tagliando di ingresso per partecipare al concerto dei Subsonica a Terracina potranno recarsi presso i punti vendita ...