Antonella Clerici | il rapporto con l’ex Eddy e con i figli del compagno Vittorio

Antonella Clerici : "Vittorio Garrone? Sicura che non lo lascerò mai. Il matrimonio non è una priorità" (video) : prosegui la letturaAntonella Clerici: "Vittorio Garrone? Sicura che non lo lascerò mai. Il matrimonio non è una priorità" (video) pubblicato su Gossipblog.it 14 settembre 2019 16:37.

VERISSIMO/ Diretta e ospiti 14 settembre : Antonella Clerici - dedica a Silvia Toffanin : VERISSIMO 2019, Diretta e ospiti 14 settembre: Antonella Clerici, Giulia De Lellis, Ilary Blasi ed Enrico Brignano nel salotto di Silvia Toffanin.

Verissimo/ Ospiti e anticipazioni 14 settembre : Antonella Clerici in lacrime : Verissimo, anticipazioni e Ospiti 14 settembre: Antonella Clerici, Giulia De Lellis, Ilary Blasi ed Enrico Brignano nel salotto di Silvia Toffanin.

Verissimo - torna Silvia Toffanin e ospita Antonella Clerici : “La tv mi è stata tolta in maniera ingiusta… Eppure non è che vedo fenomeni” : torna Verissimo, e come sempre il parterre di ospiti si annuncia ricco. Silvia Toffanin sa come guidare la ‘macchina perfetta’ del suo contenitore pomeridiano, e in questa puntata di sabato 14 settembre con lei ci saranno Ilary Blasi e Alvin (che si preparano a condurre Eurogames), Giulia De Lellis, Enrico Brignano, Alberto Urso, Virginia e Vicktorija Mihajlovic, in studio per parlare del padre Sinisa e della malattia che sta ...

Antonella Clerici a Verissimo : «La Tv - che mi è stata tolta in maniera ingiusta» : Antonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella ClericiAntonella Clerici«Mi manca un po’ la tv perché mi è stata tolta in maniera ingiusta, brusca e senza motivazione. Mi manca di non poter avere della progettualità, se non ...

Antonella Clerici/ "Morte di Fabrizio Frizzi un vero choc - dopo ho deciso che…" : Antonella Clerici si racconta a Verissimo: il suo attuale e delicato presente professionale, i progetti e cosa l'ha spinta a lasciare La Prova del Cuoco.

Antonella Clerici : "In Rai fino a giugno. Penso ad un progetto che sia giusto per me e andrò dove lo potrò fare" : Antonella Clerici, ospite, domani, sabato 14 settembre 2019, a 'Verissimo', ha raccontato, a Silvia Toffanin, il periodo delicato che sta attraversando dal punto di vista professionale per essere stata, di fatto, esclusa dal palinsesto della rete ammiraglia Rai: Mi manca un po’ la tv perché mi è stata tolta in maniera ingiusta, brusca e senza motivazione. Mi manca di non poter avere della progettualità, se non per cose piccole, quando ero ...

Massimo Giletti e Antonella Clerici : “Ecco perché finì la nostra storia d’amore” : Nonostante la grande fama di Massimo Giletti e di Antonella Clerici, non sono in molti ad essere a conoscenza del fatto che, in passato, i noti conduttori hanno avuto, per un certo periodo di tempo, una relazione. Proprio agli albori delle carriere di entrambi, infatti, la coppia è stata insieme per quasi un anno, anche se poi tutto finì, come confermato dallo stesso conduttore di “Non è L’Arena”. Dopo tanti anni, in un’intervista a ...

Il selfie tra Antonella Clerici e Gerry Scotti fa sognare i fan : Antonella Clerici ha postato sul suo profilo “Instagram” una foto inedita in compagnia di Gerry Scotti. Il duo inedito è piaciuto molto ai fan che sui social sono esplosi: «Bravissimi entrambi! Cosa bolle in pentola?». Antonella Clerici, sabato 14 settembre, sarà intervistata per la prima volta a Verissimo da Silvia Toffanin. E probabilmente la foto con Gerry è stata scattata proprio in occasione della sua incursione a Mediaset. Ma tanto è ...

Antonella Clerici - duro sfogo a Verissimo : “Mi hanno tolto la tv” : Antonella Clerici a Verissimo si sfoga sulla tv: “Non vedo fenomeni” Il contratto di Antonella Clerici con la Rai terminerà il prossimo giugno. In questo momento la conduttrice sta vivendo un momento buio nel lavoro, Sanremo Young è stato infatti tagliato dai palinsesti Rai 2019/20 e Antonella Clerici, dopo l’addio a La prova del cuoco, avrà un ruolo marginale e per ora condurrà soltanto Lo Zecchino d’oro. Intervistata ...

Verissimo - da Antonella Clerici a Ilary Blasi : super ospiti da Silvia Toffanin : Verissimo sta per tornare. Silvia Toffanin, per questa nuova stagione televisiva, è pronta a interessanti interviste e grandi esclusive. E, per i primi ospiti, ha pensato a due grandi nomi: Antonella Clerici e Ilary Blasi. Dopo ben tredici anni alla guida di Verissimo, Silvia Toffanin sa bene quali sono i gusti del pubblico e, per la prima puntata della nuova stagione televisiva, ha voluto interviste esclusive ed emozionanti. Dopo il no della ...

Antonella Clerici in lacrime a Verissimo : “La tv mi è stata tolta ingiustamente” : Antonella Clerici a Verissimo: le dichiarazioni in onda sabato 14 settembre 2019 Prima volta a Verissimo per Antonella Clerici. La conduttrice è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin nella puntata in onda su Canale 5 sabato 14 settembre. La Clerici ha parlato del momento difficile che sta vivendo in Rai, dove è stata messa […] L'articolo Antonella Clerici in lacrime a Verissimo: “La tv mi è stata tolta ingiustamente” ...

Antonella Clerici a Mediaset pubblica una foto con Gerry Scotti : Antonella Clerici a sorpresa a Mediaset con Gerry Scotti i fan entusiasti: «Cosa bolle in pentola?». La conduttrice ha postato sul suo profilo “Instagram” una foto inedita in compagnia di Gerry Scotti. Il duo inedito è piaciuto molto ai fan che sui social sono esplosi: «Bravissimi entrambi! Cosa bolle in pentola?». Antonella Clerici, sabato 14 settembre, sarà intervistata per la prima volta a Verissimo da Silvia Toffanin. E probabilmente la foto ...

Antonella Clerici : «Mi manca la tv perché mi è stata tolta in maniera ingiusta. Non è che vedo fenomeni» : Antonella Clerici a Verissimo Antonella Clerici parla per la prima volta a Verissimo del periodo delicato che sta attraversando professionalmente in Rai, dove dopo tanta bufera ha accettato il contentino (Lo Zecchino d’Oro). Nella prima puntata del talk show di Silvia Toffanin, in onda domani pomeriggio alle 16.00 su Canale 5 (qui tutti gli ospiti), la conduttrice di Rai 1 dichiara: “Mi manca un po’ la tv perché mi è stata ...