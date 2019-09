Unknown – Senza identità | trama | cast e curiosità del film con Liam Neeson

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 13 settembre 2019) Diretto dallo specialista d’azione Jaume Collet-Serra, regista spagnolo, domenica 15 settembre, in prima serata su ReteQuattro dalle 21.30 in poi, va in onda, produzione risalente al 2011 cone Diane Kruger.: il trailer: laDopo essersi risvegliato dal coma, il Dottor Martin Harris scopre che qualcuno gli ha rubato l’e che nessuno, neanche i suoi familiari, sembra riconoscerlo. Con l’aiuto di Gina, giovane e preziosa alleata, Martin cercherà di scoprire cosa sia successo e di riprendersi la sua: il(Rob Roy, Schindler’s List – La lista di Schindler, Io vi troverò, Love Actually – L’amore davvero, Batman – Begins, Mission, Star Wars: Episodio I – La ...