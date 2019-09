Star allo Specchio | i segreti di bellezza onesti di Jessica Alba

Star allo Specchio : consigli di bellezza (onesti) da Jessica Alba : Jessica Alba è normale, non è un supereroe. Come la maggior parte delle donne si affida a un po’ di fondotinta e via…«Lo metto sotto gli occhi, poi uso il blush sulle guance per dare una parvenza di giovinezza e luminosità, mossa necessaria se hai trascorso una notte insonne», dichiara con onestà. Eppure Jessica Alba, 38 anni, deve avere un’altra ricetta speciale, oltre al fondotinta, per non mostrare segni di fatica sul viso, nonostante ...

La “ricetta” hawaiana contro l’ipertensione : giù la pressione con l’hula dance - ballo e tradizioni aiutano a Star meglio : Balla che ti passa. Magari con un fiore tra i capelli, ghirlande al collo e le dolci note dell’ukulele ad accompagnare i movimenti di braccia, gambe e fianchi. E’ l’Hula dance, la danza tradizionale delle Hawaii che finisce sotto i riflettori della scienza per una virtù insospettata: abbinata a farmaci, dieta corretta e vita attiva, è in grado di abbassare la pressione alta anche quando i classici protocolli medici falliscono. ...

LIVE Italia-Serbia basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli azzurri provano a reStare a contatto all’intervallo (42-50) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUI IL SECONDO QUARTO! E’ una Serbia che ha provato a dare il colpo del ko tante volte, ma gli azzurri non sono ancora andati al tappeto. Ci siamo e stiamo lottando. Quindici di un meraviglioso Bogdanovic ed undici di Belinelli. 42-50 Arresto e tiro di Hackett. Ci sono ancora sette secondi. 40-50 Bogdanovic ruba palla e vola in contropiede. Ultimo possesso azzurro. 40-48 ...

Beautiful - trame americane : Hope si allontana da Liam per Stare accanto a Thomas : Torna l'appuntamento con le notizie su Beautiful, lo sceneggiato americano in onda da lunedì a venerdì alle ore 13:40 su Canale 5. Nelle puntate in onda attualmente in America, Hope Logan prenderà le distanze da Liam Spencer per stare vicina a Thomas Forrester, ricoverato in ospedale in seguito al grave incidente causato da Brooke. Beautiful: Hope vittima di sensi di colpa Le anticipazioni di Beautiful, tratte dalle nuove puntate americane in ...

Calciomercato Milan - Icardi la nuova suggestione : Maldini Starebbe pensando allo ‘sgarbo’ del secolo : Clamorosa indiscrezione rilasciata questa mattina da Il Giornale, secondo cui Mauro Icardi potrebbe finire nel mirino del Milan già in questa sessione di Calciomercato. Come è noto, il capitano dell’Inter è in uscita dal club nerazzurro (per volere della proprietà). Il Milan, secondo il quotidiano, potrebbe far leva sulla volontà di Icardi di restare nella città di Milano. Al momento, si tratterebbe solo di una suggestione, ma non è ...

Neymar - l’addio della Star come spartiacque del Psg : dopo oltre un miliardo investito sul mercato - a Parigi pensano allo stile Ajax : Per le vie della Parigi sportiva non si fa altro che parlare di Neymar. Che il fuoriclasse brasiliano sia ormai diventato un caso è sotto gli occhi di tutti, ma ciò che stupisce è la dialettica delle parti. Il giocatore ha da tempo manifestato la volontà di tornare al Barcellona anche se il club, in via ufficiale, continua a fare muro. Il ds Leonardo ribadisce che dalla Spagna non è arrivata nessuna offerta, l’allenatore Tuchel si augura che ...