Fonte : repubblica

(Di venerdì 13 settembre 2019) Rivelato un buco di sicurezza nelle sim card che trasforma ogni tipo di smartphone in uno spione viaggiante. Pochi addetti ai lavori lo conoscevano dal 2011. Utilizzato da un'azienda privata in favore di alcuni governi. Potrebbe essere servito per campagne di disinformazione,...

arturodicorinto : Simjacker, la falla dei telefonini regina della sorveglianza silenziosa - krinet : La falla SimJacker consente di hackerare qualsiasi telefono con un solo SMS - arturodicorinto : RT @securityaffairs: @Marco_Ramilli @zlab_team @arturodicorinto La falla #SimJacker consente di hackerare qualsiasi telefono con un solo SM… -