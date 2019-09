Sente nel cuore della notte rumori sospetti | va in garage e trova la testa di cavallo sul

Pensioni : Proietti (Uil) - ‘sistema sostenibile nel preSente e futuro’ (2) : (AdnKronos) – L’adeguamento automatico all’aspettativa di vita e il sistema dei coefficienti, richiamati dalla Ragioneria, sottolinea Proietti, “sono profondamente iniqui e penalizzano due volte i lavoratori, perché innalzano l’età di pensionamento e, al contempo, modificano il coefficiente di trasformazione. In questo modo si continua a fare cassa sui lavoratori e pensionati”. Per la Uil “bisogna ...

Pensioni : Proietti (Uil) - ‘sistema sostenibile nel preSente e futuro’ : Roma, 11 set. (AdnKronos) – “Il nostro sistema previdenziale è sostenibile nel presente e nel futuro”. Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, commentando lo studio della Ragioneria dello Stato.“Sarebbe molto utile – rileva il sindacalista – che la Ragioneria Generale dello Stato contribuisse a realizzare un’operazione verità sull’importo della ...

Governo : Fontana - 'Nord asSente nel discorso di Conte' : Milano, 10 set. (AdnKronos) - "Nel discorso fatto ieri alla Camera dal presidente Conte c'è stato un assente, il Nord, che è stato ricordato solo in un breve passaggio e addirittura in senso negativo". Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sull'intervento del presidente del C

Donna mangia un calamaro vivo e Sente un lancinante dolore - nella sua bocca erano nati 12 calamaretti : Una Donna di 63 anni coreana subito dopo aver mangiato un calamaro vivo è stata costretta a recarsi al più vicino ospedale per i dolori lancinanti che avvertiva. I medici hanno fatto un’incredibile scoperta il calamaro le aveva partorito nella bocca dodici piccoli calamaretti. Il sito Journal of Parasitology ha spiegato, in realtà, cosa è realmente accaduto. Il calamaro non aveva partorito nella bocca della Donna ma le aveva ...

Antonella Clerici asSente dalla tv : "In bocca per la nuova stagione - io inizio quella scolastica con Maelle" - : Luana Rosato Momentaneamente assente dai programmi Rai, Antonella Clerici è tornata sui social per augurare buon inizio lavori ai suoi colleghi della tv e per lanciare una piccola frecciatina ai vertici di Viale Mazzini La Rai ha escluso Antonella Clerici dai palinsesti della nuova stagione e la conduttrice ha mandato un messaggio a tutti i colleghi che da oggi si accingono a riprendere i lavori sul piccolo schermo. Lo ha fatto ...

Tiro con l’Arco - Mauro Nespoli e Sergio Pagni rappreSenteranno l’Italia nella finale di World Cup a Mosca : Saranno 32 in totale gli atleti qualificati, 8 per ogni divisione (maschile e femminile), che si sfideranno davanti al pubblico del Luzhniki Stadium Gli azzurri Mauro Nespoli e Sergio Pagni saranno i rappresentanti italiani nella finale di World Cup che si disputerà a Mosca, in Russia, davanti al Luzhniki Stadium. Sono 32 in totale gli atleti qualificati, 8 per ogni divisione (maschile e femminile). Ieri l’arrivo degli arcieri ...

Gears 5 preSenterà una mappa 50 volte più grande di tutte quelle apparse nella saga : Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, Gears 5 presenterà la campagna per giocatore singolo più grande dell'intera serie, inclusa una mappa che dovrebbe essere 50 volte più grande di tutte quelle apparse nella saga.A dichiararlo è stato il boss dello studio Rod Fergusson, che ha inoltre diffuso decine di nuovi dettagli sul gioco in occasione del PAX di Seattle, lo scorso sabato. Fergusson ha per esempio parlato di Jack, un elemento di ...

Castrocaro - arrivano Stefano e Belen : "Ci preSenteremo come siamo nella realtà - senza recitare" : La coppia al timone della 62esima edizione del Festival, in onda martedì 3 settembre in prima serata su Rai2

Mafia foggiana - il figlio del boss asSenteista e la spedizione punitiva del papà nell’ufficio del dirigente pubblico : “Non dargli più fastidio” : Sono le 11 del 9 aprile 2006. In corso del Mezzogiorno a Foggia è una tranquilla giornata di lavoro per tutti i dipendenti della Amica, la società comunale che si occupa della pulizia delle strade. Gli operatori ecologici vanno e vengono dalla sede, i dirigenti firmano documenti e tengono riunioni negli uffici. Anche Ennio Corsico è nella sua stanza al primo piano del civico 9 di quel vialone che porta dritti in centro. È un distinto funzionario ...

L'Italia asSente nel contesto globale : Una cosa molto italiana sarebbe quella di superare una pericolosa crisi di governo facendo un imprevedibile salto in avanti; “ex malo bonum”, raccogliendo le migliori risorse di cui disponiamo, dimostrando al mondo di cosa siamo capaci quando nessuno se lo aspetta.L’attenzione globale in queste ore è rivolta all’Amazzonia che brucia. Il prossimo G7, nonostante il pericoloso e criminogeno sovranismo di Bolsonaro, ...

Rete 4 - Barbara Palombelli asSente nel promo della stagione 2019/2020 (video) : Che fine ha fatto Barbara Palombelli? Non sarà la Baby Jane nel film di Robert Aldrich, anche perché non ha alcuna Joan Crawford di cui essere invidiosa nella sua Rete 4, ma l'assenza dell'anchorwoman romana nel promo di presentazione della prossima stagione del canale è stata notata dal pubblico della Rete di Sebastiano Lombardi, che sui social si è interrogato sui motivi della sparizione. Ci sono tutti i volti di punta: da Nicola Porro con ...

Il direttore del supermercato sta andando in pausa quando Sente che dal bagno arrivano delle grida di dolore strazianti - quando entra nel bagno rimane di ghiaccio per ciò che vede : Una donna, Ashleigh Miller Cross neo mamma aveva bisogno di fare la spesa e per questo aveva lasciato a casa la sua bambina di 10 mesi con il marito ed era andata al supermercato. Mentre girava tra gli scaffali iniziò a sentirsi poco bene: le girava la testa e aveva dei dolori sempre più forti al ventre. Andò in bagno e nel giro di pochi minuti i dolori diventarono insopportabili tanto da costringerla a gridare. In quel momento il direttore ...

In aereo con 88 ovuli di cocaina nello stomaco - ma a Pisa si Sente male : arrestata : Una ragazza di 20 anni proveniente dal Sudamerica è stata arrestata dopo essere stata scoperta a causa di un malore con 88 ovuli di cocaina nello stomaco del valore di 400mila euro. Con quasi un chilo di cocaina nello stomaco aveva affrontato un giorno e mezzo di viaggio, ma atterrata a Pisa si è sentita male ed è stata scoperta. Una ventenne di origine venezuelana è stata arrestata con l'accusa di traffico internazionale di droga. ...