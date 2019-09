Lorella Cuccarini e Matano | salta la diretta | Fialdini al loro posto

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 13 settembre 2019) Alberto: La vita inlunedì non va in onda. L’annuncio Settimana corta, la prossima, per La vita in: il rotocalco pomeridiano della prima rete, la cui edizione invernale è partita lunedì scorso, come annunciato al termine della puntata di oggi dai nuovi conduttorie Alberto, il 16 settembre non andrà in onda, ma tornerà puntualmente martedì prossimo. La ragione di ciò è la messa in onda del tradizionale spettacolo dal titolo Tutti a scuola, per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico. Lo show occuperà la stessa fascia oraria de La vita in, iniziando alle 16.35 e terminando alle 18.45, orario in cui la linea passerà, come tutti i giorni, a Reazione a Catena di Marco Liorni. Francescae Insinna lunedì su Rai1 aldie AlbertoPadrona di casa dell’edizione ...

CouponOfferte : RT @_Afrodite_A: Rai, in crisi i programmi dell'era sovranista: il podio dell'esordio più disastroso spetta a La vita in diretta, di Lorell… - cesarebrogi1 : RT @_Afrodite_A: Rai, in crisi i programmi dell'era sovranista: il podio dell'esordio più disastroso spetta a La vita in diretta, di Lorell… - annumaiella : RT @_Afrodite_A: Rai, in crisi i programmi dell'era sovranista: il podio dell'esordio più disastroso spetta a La vita in diretta, di Lorell… -