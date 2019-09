Liga | dove vedere Real Sociedad-Atletico Madrid in Tv e in streaming

Celta Vigo-Real Madrid oggi in tv - Liga 2019-2020 : orario d’inizio e dove vederla. Programma e streaming : Dopo l’apertura col botto di ieri, con la sconfitta del Barcellona in casa dell’Athletic Club di Bilbao per 1-0, con rete decisiva di Aduriz al minuto 89, oggi , sabato 17 agosto, La Liga spagnola proporrà un altro match molto interessante, con l’esordio del Real Madrid in trasferta. Ad attendere i Blancos, nel match con inizio alle ore 17.00 ci sarà il Celta Vigo. La sfida, valida per la prima giornata del massimo campionato ...

Calcio - gli appuntamenti di oggi : al via BundesLiga e Liga - dove guardare le partite in tv : Un venerdì di metà agosto ricco di appuntamenti calcistici. In attesa del via della Serie A nel prossimo weekend, parte il terzo turno di Coppa Italia. Ad aprire sarà Genoa-Imolese alle ore 20,30. La gara si giocherà a Chiavari. Ma tanti sono i match di Calcio estero in programma in serata. Seconda giornata di Ligue 1. Impegno casalingo per il Lione, che riceve l’Angers. Dopo l’ottimo esordio sul campo del Monaco (0-3), ...