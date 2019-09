L' accordo tra Pd e M5s alle regionali è sempre più complicato

Salaria Sport Village - siglato accordo tra Roma Capitale e Figc : Roma – Roma Capitale e Federazione Italiana Giuoco Calcio hanno siglato oggi il Protocollo per la realizzazione del progetto “Casa delle Nazionali” presso il complesso Sportivo ‘Salaria Sport Village’. A seguito della delibera della Giunta Capitolina dello scorso 30 luglio e in attesa che si concluda l’iter per l’assegnazione definitiva al Comune di tutto il compendio oggi sottoposto a confisca, è stato definito l’ambito applicativo della ...

Giuseppe Conte preoccupato : quell'accordo tra Renzi e Salvini potrebbe far crollare tutto. Il piano pre-crisi : Nonostante sia stato il promotore di questa alleanza, Matteo Renzi è la variabile indipendente che tutti temono. In particolare Giuseppe Conte. Malgrado l'ex presidente del Consiglio abbia assicurato un rapporto "non conflittuale", Conte lo immagina intento a organizzare un cambio in corsa a Palazzo

F1 - rinnovato il contratto del GP d’Italia fino al 2024 : ufficializzato l’accordo nella festa Ferrari a Milano : Mancavano solo i crismi dell’ufficialità e ora ci sono: il GP d’Italia sarà parte del calendario iridato della F1 per altri cinque anni, fino al 2024. Dopo l’anticipazione de La Gazzetta dello Sport di qualche mese fa che aveva reso noto l’accordo tra l’Automobil Club Italia e Liberty Media (il colosso delle comunicazioni a capo del Circus), quest’oggi nel corso della festa dedicata ai 90 anni della Ferrari e ...

Calciomercato Roma - accordo raggiunto per Mkhitaryan : l’armeno è atteso a Fiumicino tra un’ora [DETTAGLI] : Calciomercato Roma – La Roma ha trovato l’accordo con l’Arsenal per l’approdo in giallorosso di Henrix Mkhitaryan. Il centrocampista armeno arriverà in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di 20 presenze. Mkhitaryan è atteso a Fiumicino alle 10,55, dopodiché effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi. Scarica o Aggiorna l’App da Google ...

Tlc : Iliad firma accordo strategico con Nokia su 5G in Italia : Milano, 2 set. (AdnKronos) – Iliad firma un accordo strategico con Nokia per lo sviluppo della sua rete 5G in Italia. Nokia, già partner del gruppo Iliad per lo sviluppo della sua rete mobile 3G/4G, accompagnerà il gruppo anche nello sviluppo della sua rete 5G. “Scegliendo Nokia, il gruppo ha puntato sulla tecnologia europea e sull’indipendenza strategica. “Iliad – si legge nella nota – sta sviluppando ...

Serracchiani : “Con M5s non vogliamo contratto ma accordo politico. Speriamo lo capiscano” : “Questo paese deve tornare a crescere non solo economicamente, ma anche culturalmente perché negli ultimi quindici mesi si sono sdoganati atteggiamenti che hanno incattivito il clima”. Lo ha detto alla Festa de l’Unità di Milano la deputata del Pd Debora Serracchiani: “Ci vuole un accordo politico per il bene del paese altrimenti meglio andare a votare non solo senza paura, ma per vincere senza pensare di avere già perso” L'articolo ...

Versiliana 2019 - botta e risposta tra Calenda e Bersani sul governo Pd-M5s. “accordo favorirà la Lega” - “No - è il contrario. Proviamoci” : botta e risposta sul palco della Festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana, dove si sono confrontati Carlo Calenda e Pierluigi Bersani. Intervistati dal direttore del Fatto.it Peter Gomez, i due, entrambi ex Pd (Calenda ha annunciato l’addio al partito pochi giorni fa), hanno espresso idee opposte sull’accordo tra Pd e M5s. Se l’ex ministro per lo Sviluppo economico sostiene l’utilità di un ritorno alle urne ...

C'è l'accordo tra M5s e Pd. Governo giallorosso ai nastri di partenza : Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale alle 09 e 30 per ricevere l'incarico per formare un nuovo Governo. Questo l'esito delle consultazioni, dopo che Il Pd ha dato il via libera a un suo secondo mandato da presidente del Consiglio e ha accettato la proposta del Movimento Cinque Stelle di fare un esecutivo insieme. "Abbiamo espresso al presidente della Repubblica il sostegno al tentativo di dare vita un un nuovo Governo ...

Crisi di governo - ultime notizie : Di Maio “C’è accordo politico tra M5S-Pd” : Crisi di governo, ultime notizie: Di Maio “C’è accordo politico tra M5S-Pd” Crisi di governo: nella seconda giornata del secondo giro di consultazioni il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha confermato la presenza di una intesa politica per la nascita di un nuovo governo col Partito Democratico. Crisi di governo, Di Maio rivendica il lavoro svolto dal governo Conte La trattativa degli ultimi giorni sembra aver ...

L'accordo tra Pd e M5s c'è. Conte convocato al Quirinale : Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale alle 09 e 30 per ricevere l'incarico per formare un nuovo governo. Questo l'esito delle consultazioni, dopo che Il Pd ha dato il via libera a un suo secondo mandato da presidente del Consiglio e ha accettato la proposta del Movimento Cinque Stelle di fare un governo insieme. "Abbiamo espresso al presidente della Repubblica il sostegno al tentativo di dare vita un un nuovo governo con una ...

Governo - diretta. ?Di Maio : «Conte-bis - c'è l'accordo con il Pd - destra e sinistra concetti superati». Salvini : «Italiani ostaggio di 100 cacciatori di poltrone». Zingaretti : «Nessuna staffetta» : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

L'accordo tra Pd e M5s c'è. Ora il verdetto del Quirinale : Il Pd ha dato il via libera al nome di Giuseppe Conte per un secondo mandato da presidente del Consiglio e ha accettato la proposta del Movimento Cinque Stelle di fare un governo insieme. Il capo politico M5s, Luigi Di Maio, conferma il raggiungimento di un'intesa con il Pd su un Conte bis. In serata il presidente della Repubblica assumerà la sua decisione, che potrebbe essere comunicata già stasera. Un passo in avanti che ha spinto Carlo ...