HBO sta lavorando a una serie prequel di “Game of Thrones” sulla dinastia Targaryen

Succession 3 : rinnovata per la terza stagione la serie HBO : Succession 3 ritornerà presto sul piccolo schermo. La promessa dell’emittente madre HBO deriva dagli ottimi ascolti registrati grazie al secondo capitolo e le cinque candidature ottenute agli Emmy per gli episodi di debutto. Sotto la guida del creatore Jesse Armstrong, la serie tv continuerà ad analizzare da vicino l’universo dei super ricchi e l’intreccio fra politica e media che nasconde il dietro le quinte della comunità ...

Sky Atlantic - 7a stagione Veep - la cattivissima comedy di casa HBO : Da questa sera va in onda finalmente su Sky Atlantic la settima e ultima stagione di Veep , la cattivissima comedy di casa HBO con protagonista Julia Louis-Dreyfus nei panni della terribile (ma divertentissima!) Selina Meyer. Julia Louis-Dreyfus - di nuovo nominata agli Emmy nella categoria "Miglior attrice di una serie comedy", premio che quasi sicuramente si porterà a casa...again! - nei panni della terribile, e indimenticabile, ...

Made For Love - Cristin Milioti protagonista della comedy HBO Max – Notizie serie tv : Made for Love, Cristin Milioti sarà la protagonista della comedy per HBO Max. Notizie serie tv. Quella che è stata la misteriosa “mamma” della comedy cult How I Met Your Mother, sarà protagonista di una serie che racconterà un altro tipo di relazione, come dire… meno romantica. Cristin Milioti sarà la protagonista di Made for Love, una serie con episodi della durata di mezz’ora, di HBO Max che si ispira al libro di Alissa ...

Euphoria finirà con la terza stagione? Per la HBO i teen drama non durano per sempre : Niente dura per sempre. Lo sa bene la HBO, che avrebbe già programmato la fine di Euphoria, lo scandaloso teen drama che ha saputo conquistare pubblico e critica per il suo forte realismo. In un'intervista concessa a TVLine, il presidente della rete via cavo, Casey Bloys, si è espresso in merito al successo della serie televisiva, anticipando che probabilmente non andrà in onda per molte stagioni. Con le sue dichiarazioni, ha voluto ...

Rigirare Il Trono di Spade 8? Per la HBO la petizione dei fan non è mai stata presa sul serio : Il Trono di Spade 8 si è concluso due mesi fa, ma le polemiche sulla controversa ultima stagione non si sono ancora placate. In occasione del tour estivo dei Television Critics Assoc., il Presidente HBO è stato costretto a intervenire sulla particolare richiesta dei fan; una petizione in cui si chiedeva di riscrivere e Rigirare il capitolo finale della serie. Ecco quanto dichiarato da Casey Bloys: "Ci sono pochissimi svantaggi nell'avere uno ...

Doom Patrol 2 : confermata la seconda stagione con un super accordo di HBO e DC : Doom Patrol 2 si guadagna di diritto un posticino al Comic Con 2019 di San Diego. La serie tv ha riscosso l’interesse del pubblico grazie al suo primo capitolo e questo le vale la conferma per una seconda stagione. Una delle prime novità riguarda la messa in onda, almeno per quanto riguarda il suolo americano. Doom Patrol 2 sarà presente infatti in contemporanea sia sulla HBO Max sia su DC Universe. A quanto pare i due colossi hanno ...