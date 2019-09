Governo | nessun toscano nel Conte 2 I renziani attaccano | “Nel Pd purga” Nazareno | “Tra

Francesco Bonifazi in rivolta : "Nessun toscano nel Governo - è una vendetta contro Matteo Renzi" : I renziani sono in rivolta contro la segreteria del Pd perché non ci sono toscani nel governo (anche se in realtà i renziani hanno ottenuto cinque incarichi di sottogoverno e tre ministri). Parlano di una "vendetta contro Renzi", rivendicano poltrone che avevano sempre detto di non volere. Tant'è. I

Nessuna luna di miele per il Governo - la Lega resiste in testa : il sondaggio di Agorà : La nascita del governo Pd-M5s non entusiasma gli elettori o, almeno, non fa cambiare le loro intenzioni elettorali. Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato ad Agorà, se si andasse alle urne oggi, la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Pd. Il 33,3% degli intervistati ha infatti risposto sceglierebbe il partito guidato da Salvini, il 23% ha risposto invece che voterebbe per il Pd. Il Movimento 5 stelle si fermerebbe al terzo ...

Governo : Renzi - ‘Bellanova? nessuno infiamma Leopolda come lei - insulti da poveretti’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Chi insulta Teresa Bellanova per il suo abito, per il suo fisico, per la sua storia di bracciante agricola divenuta sindacalista e poi ministro non è degno di una polemica pubblica: è semplicemente un poveretto. Gente che polemizza così va solo compatita, nemmeno criticata”. Lo scrive Matteo Renzi su Fb. “Voglio però fare un augurio a chi ironizza sulle caratteristiche fisiche (quasi ...

Governo : Carfagna - ‘ingredienti vecchia sinistra - nessuna svolta’ : Roma, 4 set. (AdnKronos) – “Il nuovo Governo serve in tavola gli ingredienti della vecchia sinistra: un benecomunismo dilagante a spese di chi vuole investire, fare impresa e produrre ricchezza nel nostro Paese. Stando al programma, M5S e Pd si apprestano a fare nuovi debiti per misure assistenziali”. Lo scrive Mara Carfagna su twitter. “Non è chiaro -aggiunge- come il nuovo Governo impedirà l’aumento ...

Governo - Renzi : “Legislatura può arrivare fino al 2023. Io e Grillo insieme per l’esecutivo? Nessuna conversione sulla via di Damasco” : “Staccherò la spina all’esecutivo Conte 2? Intanto facciamolo partire, surreale che si vogliano garanzie da parte mia dopo che siamo stati noi a fare tutti gli sforzi per salvare il Paese dalla recessione e dall’aumento dell’Iva e per far nascere questo Governo”. A dirlo l’ex segretario Pd, Matteo Renzi, oggi senatore dem ma ancora in grado di controllare gran parte dei gruppi di Camera e Senato del ...

Governo - torna in campo Beppe Grillo e ne ha per tutti. PD e 5 Stelle - non risparmia nessuno : È un fiume in piena Beppe Grillo quando parla del possibile, anzi, del sempre più probabile accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per il Governo Conte Bis. Ieri è infatti andato in scena un lungo vertice grillini, democratici e premier incaricato, una riunione di due ore che poi è proseguita, per Luigi Di Maio, con lo stato maggiore del suo movimento. È una forte accelerata, dicono, verso la formazione del Governo. In tarda ...

Governo : Orlando - 'nessun passo indietro dal Pd - no a decreti sicurezza disumani' : Palermo, 31 ago. (AdnKronos) - “Il Pd sta ridefinendo il ruolo e visione: nessun passo indietro. No ai decreti sicurezza disumani e incostituzionali che utilizzano i migranti per perpetrare violazioni dei diritti di tutti”. È quanto ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in apertura d

Governo - Salvini chiude a Forza Italia : Lega non ha bisogno di nessuno : Governo, Salvini chiude a Forza Italia: Lega non ha bisogno di nessuno. Non e' la Lega che ha aperto la strada al Pd

Governo - Di Maio : nessun ultimatum - ma non svendiamo valori M5S : "Qui non e' questione di ultimatum, qui il punto e' che siamo stanchi di sentir parlare tutti i giorni in ogni trasmissione di poltrone

Governo Pd-M5s - il Conte bis è vicino : "L'Italia dà una seconda possibilità al signor Nessuno" : L'editoriale di Bloomberg: "Conte ha guidato una coalizione instabile composta da due partiti molto diversi tra loro che è...

Governo - diretta. ?Di Maio : «Conte-bis - c'è l'accordo con il Pd - destra e sinistra concetti superati». Salvini : «Italiani ostaggio di 100 cacciatori di poltrone». Zingaretti : «Nessuna staffetta» : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

