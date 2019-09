Cosa c’è stasera in tv

Fonte : ilpost

(Di venerdì 13 settembre 2019) Ritorna Propaganda Live, finalmente, ma c'è anche qualche film interessante e uno così brutto che forse avrebbe senso vederlo

NicolaPorro : Il Corriere della Sera dice che con questo governo si apre uno spiraglio sui migranti... Ma di cosa? Nel 2015 l’Eu… - DjChiamaItalia : Cosa c'è dietro una bella foto? Ovvio, @matteo_curti! - TizianoFerro : Non c’è di peggio per la salute del cinismo.?? — Cynicism: the most toxic poison ?? — No hay peor cosa del cinismo… -