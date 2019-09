Basket | Mondiali 2019 | Argentina in finale con un leggendario Luis Scola | Francia

Mondiali Basket 2019 – Scola eterno - l’Argentina vola in finale : la Francia si arrende al talento Albiceleste : Luis Scola trascina con 28 punti l’Argentina alla finale dei Mondiali di Basket 2019: la Francia non si ripete dopo il successo sugli Stati Uniti Argentina e Francia sono state le due grandi sorprese del torneo, non tanto per aspettative differenti sulla qualità dei rispettivi roster, alquanto nota già dalla vigilia, quanto per le rispettive vittorie su Serbia e Stati Uniti, le due grandi favorite del torneo. Una semifinale davvero ...

VIDEO Spagna-Australia 95-88 - Highlights Semifinale Mondiali Basket 2019 : sfida pazzesca conclusa dopo 2 overtime : Grande spettacolo nella prima delle due semifinali dei Mondiali di basket: in Cina la Spagna supera l’Australia dopo due tempi supplementari con il punteggio di 95-88 in una sfida con tanti colpi di scena ed in bilico per tutta la durata dell’incontro. Di seguito le immagini salienti della partita. Highlights Spagna-Australia 95-88 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

LIVE Argentina-Francia Basket - Semifinale Mondiali in DIRETTA : vantaggio argentino alla fine del terzo quarto (60-48) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-53 Ntilikina non sbaglia mai con l’arresto e tiro. 63-51 LAPROVITTOLAAAAAA! L’Argentina ha un cuore immenso e risponde colpo su colpo. 60-51 Tripla importantissima di M’Baye. La Francia è sempre lì. FINISCE IL terzo quarto! Argentina avanti e che sembra in controllo. Dodici punti di vantaggio per l’Albiceleste, trascinata dai 18 punti e 11 rimbalzi di Scola. La ...

Mondiali Basket 2019 – Andrew Bogut è una furia! Gesto dei soldi verso gli arbitri e urla : “che fottuta disgrazia” [VIDEO] : Andrew Bogut infuriato dopo il ko dell’Australia nella semifinale dei Mondiali di Basket 2019 giocata contro la Spagna: il centro aussie autore di un brutto Gesto verso gli arbitri, si sfoga anche nel post gara Partita giocata sul filo dei nervi quella fra Spagna e Australia, valevole per il primo dei due posti disponibili per la finale dei Mondiali di Basket 2019. Match corretto in campo, ma nel quale i giocatori non si sono ...

LIVE Argentina-Francia Basket - Semifinale Mondiali in DIRETTA : Scola e Campazzo per continuare a sognare - i francesi per la prima finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Argentina-Serbia – Stati Uniti-Francia – Il programma delle semifinali Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Semifinale dei Mondiali di basket 2019 tra Argentina e Francia, che va a completare il quadro delle finaliste iridate. L’Argentina, dopo l’impresa compiuta con la Serbia, spera in un’altra pagina di storia, per dimostrare che l’epoca ...

Basket - Mondiali 2019 : la Spagna è in finale! Battuta l’Australia dopo due supplementari : La Spagna è in finale ai Mondiali 2019 di Basket. L’ennesimo capolavoro della squadra di Sergio Scariolo arriva dopo una pazzesca vittoria contro l’Australia per 95-88 dopo due tempi supplementari. Una partita emozionante e che alla fine è stata decisa dai campioni veterani della Spagna, con gli australiani, rimasti aggrappati a Patty Mills, che si sono arresi solo al suono dell’ultima sirena. E’ una partita leggendaria ...